Ciencia para el desarrollo económico y social del país

El Centro Internacional de la Habana, con 34 años de labor, es la empresa interface pionera del Ministerio de de Educación Superior (MES), explicó en exclusiva con ACN Norlán Hidalgo Bárcena, su presidente.

Destacó que la labor de esa entidad tiene como centro articular el conocimiento que emana de las universidades, la sapiencia de los profesores e investigadores, para contribuir a dar soluciones a problemas acuciantes de la sociedad, del sistema empresarial y de diversas perspectivas.

Explicó que se trata de una entidad de ciencia, tecnología e innovación adscrita al Grupo Empresarial del MES, trabaja con las universidades cubanas y los centros de investigación del país, sobre todo desarrollando cuatro áreas fundamentales: formación, transferencia de tecnología, servicios científico-técnico de auditoría y consultoría y gestión de proyectos demandados por el sector empresarial.

Hidalgo Bárcena puntualizó que cuenta con una oficina en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y cuenta con dos negocios de inversión extranjera e igual número de asociaciones económicas internacionales, uno para servicios de auditoría y el otro para consultoría.

El Centro recibió la Condición de Vanguardia Nacional por su labor en 2025, lauro que ostentan desde 2020, a lo cual el directivo significó que además de cumplir con los planes previstos poseen una contabilidad certificada y ampliaron sus negocios en el contexto nacional e internacional.

Subrayó que la entidad ha hecho patente la concepción del principio de la responsabilidad social empresarial, o sea no solo contribuye económicamente al país sino que por su propia labor los ingresos que obtiene tienen un impacto en la sociedad.