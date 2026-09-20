domingo 20 septiembre 2026
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Entre gaitas y alpargatas: eco de España en Matanzas

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Matanzas.- Eco de las raíces españolas que distinguen a la Atenas de Cuba, devino el espacio Entre gaitas y alpargatas, a cargo de la Compañía Novadanza, la Academia Alma Flamenca y el circo La Rueda, acogido por el Parque de la Libertad en la amplitud de la XVI Fiesta de los Orígenes.

En el taconeo de las jóvenes defensoras de la herencia flamenca en Matanzas prevaleció el homenaje a aquellos que sembraron cultura al compás de sevillanas y bulerías, y regalaron a los habitantes de la urbe el orgullo bien abrazado en el pecho de vestir de lunares y hacer sonar las castañuelas.

Kenia Carrazana, directora de la compañía, destacó que la presencia de Novadanza en la Fiesta de los Orígenes deviene sin dudas un compromiso y a su vez un modo de rescatar desde un espectáculo completo la huella catalana impregnada en la Ciudad de los Puentes desde su fundación.

La peineta en el cabello supuso este sábado sinónimo de una cultura que viaja en la sangre y brota en el sonido de la guitarra y el cajón, dispuesta a revivir cuando en esta ciudad se festejan los orígenes y las tradiciones que rebasaron los tiempos.

Novadanza abriga la tarea de rescatar la tradición española desde el flamenco, lo contemporáneo, desde la fusión de la música y la danza, transformada en espectáculo pensado sobre todo en el público, refirió Carrazana acerca de la trayectoria, respaldada además por el quehacer ininterrumpido de la Academia Alma Flamenca.
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