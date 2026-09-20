Jóvenes de Imías llevarán talento a concurso en Santiago de Cuba

Guantánamo.- La guionista Yaneiris Núñez y el locutor Nolexys Pérez Matos, de la Emisora Municipal Radio Playita, en Imías, representarán a Guantánamo en la 36 edición del Taller Concurso Nacional de Radio Joven Antonio Lloga In Memoriam, previsto del 24 al 26 de septiembre en Santiago de Cuba.

Pérez Matos señaló a la Agencia Cubana de Noticias que concursará con un programa juvenil dedicado a promocionar artistas locales en saludo al aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), mientras Núñez lo hará en la categoría de dirección con un programa infantil sobre béisbol, ambos preparan sus obras para las sesiones de escucha y debate.

El locutor añadió que el encuentro permite discutir el panorama actual de la radio joven y cruzar experiencias con realizadores noveles y veteranos del medio, además espera reencontrarse con colegas, crecer profesionalmente y descubrir lo que cada año aportan los participantes.

Los antecedentes de ambos respaldan su presencia, entre sus lauros más recientes Pérez Matos ganó el Premio de Locución Masculina en la edición anterior del taller concurso y este 2026 recibió la beca El reino de este mundo, de la AHS por el videoclip La Yacabera.

Núñez fue reconocida por el Congreso de Pensamiento y Premio para Jóvenes Investigadores, obtuvo esa misma beca, El reino de este mundo, con el podcast infantil Isla Aventura y alcanzó el Gran Premio del concurso Memoria Nuestra en las Romerías de Mayo de Holguín.

A la cita santiaguera llegarán más de 72 obras y cerca de 80 participantes de casi todo el país, con un programa que contempla las conferencias de Luis Izquierdo Valdés, narrador comentarista deportivo, y de César Hidalgo Torres, locutor y director de programas, quienes serán distinguidos como Maestros de la Radio 2026, como señaló el periódico Sierra Maestra.

El Taller Concurso Nacional de Radio Joven Antonio Lloga In Memoriam en su 36 edición, está dedicado a los 90 años de CMKO Radio Angulo, emisora provincial de Holguín, y al aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz.

Este año prevé debates que abordarán sobre los retos del medio en la actualidad, la cantera de narradores y comentaristas del país, el estado de la narración deportiva y las fórmulas para dotar de espectáculo a los espacios de ese corte.