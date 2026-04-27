Liga Élite del Béisbol Cubano: razones para jugar en tiempos difíciles

En un país como Cuba sumido en una crisis económica donde la escasez aprieta, realizar la IV Liga Élite del Béisbol Cubano que comienza el próximo sábado parece un desafío, pero también es una necesidad que trasciende el simple deporte.

El béisbol no es, en Cuba, una distracción cualquiera, es memoria viva, herencia que se transmite sin documentos e identidad, y suspender o debilitar su principal torneo sería, en cierto modo, apagar un luz colectiva que convoca y es precisamente ahí donde radica su valor: en lo que sostiene, no en lo que cuesta.

La realización del campeonato cumple funciones que van más allá del espectáculo. Mantener a los atletas en competencia es imprescindible en un contexto donde la emigración deportiva, la falta de fogueo internacional y las limitaciones materiales amenazan con erosionar el nivel del juego. Sin calendario competitivo, el talento se oxida; sin presión real, el rendimiento se diluye, y un país que históricamente ha construido su prestigio deportivo sobre la constancia no puede permitirse ese vacío.

Además, la mirada ya está puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y la confección del equipo nacional exige evaluación constante, confrontación de estilos, medición del carácter en situaciones límite.

No hay laboratorio más fiable que el terreno de juego y cada serie, cada inning disputado, es un ensayo decisivo para una selección que deberá competir con dignidad en un escenario regional cada vez más exigente.

Los equipos llegan reforzados, reconfigurados en busca de equilibrio y profundidad con plantillas supuestamente más completas que implican juegos más cerrados, estrategias más elaboradas y mayor exigencia para todos, una tensión donde el espectáculo crece y el jugador evoluciona.

Sin embargo, ignorar los riesgos sería irresponsable, organizar un torneo de esta magnitud en medio de limitaciones económicas implica tensiones logísticas, desgaste institucional y posibles afectaciones a otros sectores.

Transporte, alimentación, condiciones de los estadios: cada detalle cuenta y cada carencia pesa, existe el peligro de que el esfuerzo supere las capacidades reales y termine afectando la calidad del evento o la percepción pública.

También está el juicio social, para muchos priorizar el béisbol en tiempos de necesidades urgentes puede parecer un lujo innecesario. Esa crítica no debe desestimarse; al contrario, obliga a una gestión más transparente, eficiente y consciente del contexto, porque el torneo no puede ser un acto de evasión, sino de afirmación colectiva.

Ahí reside la clave: no se trata de jugar por inercia, sino por sentido. El béisbol, en Cuba, no es ajeno a la realidad; es una forma de dialogar con ella y en cada estadio, entre gradas a veces despobladas y otras vibrantes, se libra también una batalla simbólica: la de resistir sin renunciar a lo que define.

Realizar el campeonato en estas circunstancias es, sin duda, un riesgo, pero no hacerlo sería, quizás, un costo mayor: el de perder ritmo, identidad y horizonte, en el filo de esa decisión se mueve el país, como un bateador que, aun con conteo en contra, decide hacer swing, y a veces, es precisamente ese swing el que cambia el juego.