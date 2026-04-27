En Santiago de Cuba estamos a las puertas de un Festival MatamoroSon… “santiaguerísimo”

Primero, desde su postura como músico y compositor; luego, desde su responsabilidad al frente de la Uneac; después, como buen bailador, y ahora por ser el presidente del comité organizador del festejo, lo cierto es que Rodulfo Vaillant García fue, es y será siempre un eslabón esencial en la historia del Festival MatamoroSon, que del 6 al 10 de mayo se realizará en Santiago de Cuba, Ciudad Creativa en la Música, por nombramiento de la Unesco.

La dedicatoria especial será para los 100 años del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.Esta será la quinta edición en su etapa más reciente.

La fiesta ha tenido interrupciones… pero ahí está. Tuvo auge en las décadas de los 80 y principios de los 90. Después reapareció en 1994, con la dirección y el desvelo del maestro Adalberto Álvarez quien no se cansó de manifestar que el mayor festejo del son y el mayor homenaje a Miguel Matamoros por obligación tenían que ser en Santiago de Cuba.

Y con el auspicio del Instituto Cubano de la Música, el festejo comenzó a llamarse MatamoroSon pues ante era solo Festival del Son.Esta tercera etapa por la que fluye la reunión, que en este 2026 celebrará su quinta edición, es la que conduce Vaillant García:

“Hemos podido rescatar esta fiesta del son, contra viento y marea. Y es justo agradecer el apoyo de la Intendencia del municipio en la persona de Elio Rodríguez, en aquel momento. Ahora vamos a celebrar esta edición y hay un empeño que aplaudimos, de la Empresa de la Música Miguel Matamoros, independientemente de que siempre esa entidad nos ha acompañado con creces.“Vamos a hacerlo todo en el Teatro

Heredia, con una idea muy bonita y funcional: las presentaciones artísticas y el servicio gastronómico para el público, convenido con factores estatales y no estatales. A esto se sumarán el Fondo Cubano de Bienes Culturales, el Centro Provincial del Libro…”.

Las actuaciones musicales serán en el Café Cantante, en la zona del parqueo del teatro, y en la sala principal donde habrá una gala el día 8 de mayo, para saludar el Día del Son Cubano, el cumpleaños de Miguel Matamoros, y la declaración del son como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Otra dedicatoria muy especial será para Nené Manfugaz “quizás el primero que en cualquier esquina de la ciudad y en zonas rurales, pulsó el tres y emitió los figurados del son”, añadió Vaillant.“Se radicó aquí y todos los treseros comenzaron a seguir a Nené Manfugaz hasta que fue para La Habana.

Pero a esto siguió el complejo del son, como decía el musicólogo, el Dr.C. Danilo Orozco: ´es un complejo que tiene son, changüí, nengón y quiribá.

“El encuentro va a tener su evento teórico, que desde 2025 decidimos titularlo Danilo Orozco in memoriam. Danilo, para mí y para muchos, fue el principal investigador del son, de cómo surgió, cómo se desarrolló. Y ese espacio va a estar conducido por la musicóloga Lietti Ramos, quien también ha investigado mucho sobre Orozco. Ya hay varias ponencias y las sesiones serán el 8 y el 9 de mayo en el ´Heredia´”.

Dice Vaillant, que a diferencia de otras ediciones a esta se le ha incorporado el sistema de casas de cultura y desde el mismo día 6 metodólogos e instructores de las CC ofrecerán charlas a los alumnos de las escuelas primarias en el entorno.

“Ese sistema va a tener por cada CC una programación los días 8, 9 y 10 que se llevará a los parques y plazas aledaños. De manera que vamos a tener la fiesta del son diseminada por toda la ciudad”.

La fiesta descansará en el talento musical santiaguero aunque agrupaciones de otras regiones pudieran sumarse.“Vamos a tratar de hacer, aun las dificultades conocidas, un evento digno del son y de la música santiaguera”, aseguró Vaillant.