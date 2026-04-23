Bloqueo de EE.UU.: causa principal de compleja situación en Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, reiteró hoy que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el cerco energético decretado a inicios de año por ese Gobierno son la causa de la difícil situación que atraviesa la isla.

En X, el canciller aseguró que quienes culpan al Gobierno de Cuba de ello, son los mismos que pretenden ocultar y manipulan esos crueles efectos.

Basta con ver cómo se aprecia una mejoría de la situación del Sistema Electroenergético Nacional con la entrada de un petrolero ruso, fruto de la solidaridad de esa nación y de nuestras gestiones, subrayó Rodríguez Parrilla en su mensaje y concluyó: «Entonces, ¿el bloqueo es real o no?».

e acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), desde el pasado 8 de diciembre, cuando entró a Cuba un buque con una carga parcial de fuel oil, el país dejó prácticamente de recibir suministros hasta la llegada de un barco ruso el 31 de marzo.

A partir del 29 de enero se cerraron aún más las posibilidades de adquisición, debido a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que estableció sanciones para navieras y productores de petróleo, y arreció las presiones sobre terceros países con capacidad de suministrar combustible a Cuba.

Vicente de la O, titular del Minem, calificó como “brutal” el impacto del llamado bloqueo energético sobre la vida nacional y el funcionamiento del sistema eléctrico.

Ejemplificó que, como consecuencia directa de esa situación, varias fuentes de generación dependientes del combustible importado, como las instalaciones de Mariel, Moa y la patana de La Habana, debieron detener operaciones totalmente