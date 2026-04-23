Tercer Frente rúbrica su firma por la Patria(+Fotos)

En el municipio Tercer Frente avanza la recogida de firmas de la convocatoria «Mi Firma por la Patria», iniciativa popular que se extiende por toda Cuba como expresión de unidad y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Los pobladores de estas montañas se han sumado con entusiasmo a la campaña, conscientes de que cada rúbrica simboliza la voluntad de resistir y de construir un futuro digno.

El objetivo central de esta convocatoria es reafirmar el rechazo al bloqueo económico y financiero impuesto a la Isla, así como difundir la verdad de Cuba en el mundo.

En Tercer Frente, donde la historia de lucha y sacrificio se respira en cada rincón, la firma adquiere un valor especial como continuidad del legado de resistencia y un mensaje claro de que la comunidad se mantiene firme en la defensa de sus conquistas.

La participación ha sido amplia y diversa, con jóvenes, trabajadores, campesinos y representantes de organizaciones sociales que se han acercado a los puntos habilitados para estampar su firma.

El gesto sencillo de rubricar un documento se convierte en acto colectivo de reafirmación revolucionaria, que une generaciones y sectores en torno a un mismo propósito: defender la paz y la soberanía de la Patria.

Con este proceso, la convocatoria «Mi Firma por la Patria» en Tercer Frente, se fortalece como un movimiento legítimo y democrático, que recoge el sentir de un pueblo dispuesto a enfrentar los retos del presente con entereza y unidad.

Cada firma es un compromiso con la historia y con el futuro, un símbolo de que Girón sigue presente hoy y siempre, en la voz y la acción de quienes no renuncian a la dignidad.