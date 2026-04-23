jueves 23 abril 2026
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Tercer Frente rúbrica su firma por la Patria(+Fotos)

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Javier Labrada García

En el municipio Tercer Frente avanza la recogida de firmas de la convocatoria «Mi Firma por la Patria», iniciativa popular que se extiende por toda Cuba como expresión de unidad y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Los pobladores de estas montañas se han sumado con entusiasmo a la campaña, conscientes de que cada rúbrica simboliza la voluntad de resistir y de construir un futuro digno.

El objetivo central de esta convocatoria es reafirmar el rechazo al bloqueo económico y financiero impuesto a la Isla, así como difundir la verdad de Cuba en el mundo.

En Tercer Frente, donde la historia de lucha y sacrificio se respira en cada rincón, la firma adquiere un valor especial como continuidad del legado de resistencia y un mensaje claro de que la comunidad se mantiene firme en la defensa de sus conquistas.

La participación ha sido amplia y diversa, con jóvenes, trabajadores, campesinos y representantes de organizaciones sociales que se han acercado a los puntos habilitados para estampar su firma.

El gesto sencillo de rubricar un documento se convierte en acto colectivo de reafirmación revolucionaria, que une generaciones y sectores en torno a un mismo propósito: defender la paz y la soberanía de la Patria.

Con este proceso, la convocatoria «Mi Firma por la Patria» en Tercer Frente, se fortalece como un movimiento legítimo y democrático, que recoge el sentir de un pueblo dispuesto a enfrentar los retos del presente con entereza y unidad.

Cada firma es un compromiso con la historia y con el futuro, un símbolo de que Girón sigue presente hoy y siempre, en la voz y la acción de quienes no renuncian a la dignidad.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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