Aboga Cuba por gobernanza digital equitativa en Naciones Unidas

Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro primero de Comunicaciones de la República de Cuba, intervino recientemente en el 29º período de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CCTD) de las Naciones Unidas en Ginebra, donde subrayó la necesidad de preservar los intereses de los países en desarrollo en la evaluación de los progresos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).

Según precisó el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) desde su perfil en Facebook, el funcionario agradeció el informe del Secretario General sobre los avances en la aplicación y seguimiento de los resultados de la CMSI, y señaló que persisten asimetrías estructurales, brechas tecnológicas y desafíos financieros que limitan el desarrollo equitativo de la sociedad de la información.

Rodríguez Hernández llamó a garantizar un mecanismo de consulta inclusivo en la elaboración de los proyectos de resolución, de manera que los intereses legítimos de los Estados miembros queden reflejados en los textos finales.

Consideró indispensable ratificar el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, por frenar el acceso equitativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones y socavar la cooperación internacional.

Reafirmó el compromiso con la visión de la CMSI de construir una sociedad de la información centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, así como el principio de igualdad soberana de los Estados en la gobernanza digital.

Planteó la urgencia de enfrentar la brecha tecnológica mediante el fortalecimiento de capacidades nacionales y la transferencia de tecnología en condiciones favorables hacia los países en desarrollo.

Subrayó la necesidad de incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento para la sociedad de la información, con recursos adecuados, accesibles y sostenibles, en línea con el Compromiso de Sevilla adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

Respecto al marco institucional, destacó la importancia de garantizar la convergencia entre la implementación de los resultados de la CMSI y el Pacto Digital Mundial, evitando duplicidades y promoviendo sinergias reales en foros como la CCTD y el Foro de Gobernanza de Internet.

Cuba reiteró su compromiso de trabajar de manera responsable para alcanzar un proyecto de resolución equilibrado y ambicioso, que refleje las prioridades de todos los países en sus esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible en la era digital.