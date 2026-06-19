viernes 19 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Messi y Mbappé, acecho planteado a Klose

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Hasta el inicio de la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026 el alemán Miroslav Klose era el máximo goleador histórico en estas citas.

Por Lemay Padrón Oliveros (Enviado especial)

Desde la justa de Surcorea-Japón 2002 hasta la de Brasil 2014, el delantero de origen polaco marcó 16 veces, para superar las 15 conseguidas por el brasileño Ronaldo Nazario de Lima hasta Alemania 2006.

Parecía que Messi no podría alcanzarlo, pero se embulló a marcar goles en este escenario, como hizo siempre con sus clubes, y ya logró igualar al germano en su primer partido este año.Fueron tres los que le anotó a Argelia, nada menos que al hijo de otro ilustre como Zinedine Zidane, y ya sin la presión de alzar la Copa, porque lo hizo cuatro años atrás, puede dejar una cifra de espanto.

Pero todo parece indicar que haga lo que haga quedará corto porque le pisa los talones el francés Kilian Mbappé, quien con su doblete ante Senegal llegó a 14 perforaciones en tres incursiones mundialistas.

La edad del atacante galo, y el hecho de ser el principal referente ofensivo de uno de los equipos llamados a marcar época en el mundillo futbolero actual, hacen pensar que puede rozar la cifra de 20 perforaciones en el futuro.Solamente una lesión muy grave pudiera frenar el paso del goleador del Real Madrid español.

Lo cierto es que ya Klose puede despedirse del trono ofensivo histórico, porque en esta misma edición debe ser desplazado por estos dos monstruos del más universal de los deportes.

Destacadas
Messi y Mbappé, acecho planteado a Klose
Cuba ya conoce su grupo y rivales del mundial sub 17 de voleibol
Más estadounidenses a Cuba en Convoy Nuestra América
Denunciaron en Guatemala alineación de Costa Rica a intereses de EEUU
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios