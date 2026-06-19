Messi y Mbappé, acecho planteado a Klose

Hasta el inicio de la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026 el alemán Miroslav Klose era el máximo goleador histórico en estas citas.

Por Lemay Padrón Oliveros (Enviado especial)

Desde la justa de Surcorea-Japón 2002 hasta la de Brasil 2014, el delantero de origen polaco marcó 16 veces, para superar las 15 conseguidas por el brasileño Ronaldo Nazario de Lima hasta Alemania 2006.

Parecía que Messi no podría alcanzarlo, pero se embulló a marcar goles en este escenario, como hizo siempre con sus clubes, y ya logró igualar al germano en su primer partido este año.Fueron tres los que le anotó a Argelia, nada menos que al hijo de otro ilustre como Zinedine Zidane, y ya sin la presión de alzar la Copa, porque lo hizo cuatro años atrás, puede dejar una cifra de espanto.

Pero todo parece indicar que haga lo que haga quedará corto porque le pisa los talones el francés Kilian Mbappé, quien con su doblete ante Senegal llegó a 14 perforaciones en tres incursiones mundialistas.

La edad del atacante galo, y el hecho de ser el principal referente ofensivo de uno de los equipos llamados a marcar época en el mundillo futbolero actual, hacen pensar que puede rozar la cifra de 20 perforaciones en el futuro.Solamente una lesión muy grave pudiera frenar el paso del goleador del Real Madrid español.

Lo cierto es que ya Klose puede despedirse del trono ofensivo histórico, porque en esta misma edición debe ser desplazado por estos dos monstruos del más universal de los deportes.