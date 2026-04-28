martes 28 abril 2026
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Ballet Nacional de Cuba presentará La magia de la danza

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El Ballet Nacional de Cuba (BNC) presentará La magia de la danza el próximo fin de semana en la sala Avellaneda del Teatro Nacional, en esta capital.

Bajo la dirección de la primera bailatina Viengsay Valdés, directora general de la prestigiosa compañía, las funciones tendrán lugar los días 8, 9 y 10 de mayo, siempre a las 17:00, hora local.

La magia de la danza es un espectáculo antológico que reúne selecciones de ballets clásicos en las reconocidas versiones de Alicia Alonso, destacó un comunicado de prensa del BNC.

Los títulos incluidos son: Giselle, La bella durmiente del bosque, Cascanueces, Coppélia, Don Quijotte, El lago de los cisnes, para concluir con el final de Sinfonía de Gottschalk, síntesis de baile popular y técnica académica clásica.

El cartel está encabezado por las principales figuras de la compañía: los primeros bailarines Viengsay Valdés, Anette Delgado, Dani Hernández, Ányelo Montero y Yankiel Vázquez.

También son parte del programa el primer bailarín de carácter Ernesto Díaz; la bailarina principal Gabriela Druyet; las solistas Laura Kamila y Alianed Moreno; y otros artistas en ascenso, como Carolina Estrada, Bertho Rivero, Nadila Estrada, Alejandro Alderete, Carolina Fonseca y Roque Salvador.

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