Vacunación en Cuba protege a miles de niños de poliomielitis

Cuba prosigue hoy la vacunación antipoliomielítica de 21 mil niños en Holguín, como parte de una campaña nacional que garantiza la inmunización pediátrica universal pese al complejo escenario económico.

Norge Fernández Aguilera, responsable del programa en la Dirección General de Salud Pública, en este territorio, precisó que el plan se rige por las directrices de integralidad y accesibilidad.

Destacó que el apoyo gubernamental y de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) permite dar continuidad y actualizar los esquemas de inmunización mediante donativos de insumos.

La campaña, que beneficia a infantes desde un mes de edad hasta los tres años, contará con una segunda etapa del 15 al 20 de junio.Según Fernández Aguilera, la administración del fármaco coincide con marcos internacionales de inmunización y permitirá recuperar esquemas de vacunas como Heberpenta, Neumosil y PRS en niños con atrasos.

El Programa Ampliado de Inmunización en la isla mantiene una cobertura superior al 98 por ciento en todo el territorio. Esta estrategia nacional, que administra 17 vacunas (12 de producción propia), ha logrado eliminar enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis, que antes de 1959 representaban graves problemas de salud pública.