viernes 10 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Para que Florezca la Vocación (+Fotos)

Picture of Joel Macías Rivas
Joel Macías Rivas

En los jardines y espacios exteriores del Palacio Provincial “Una Flor para Camilo” , ubicado en el reparto Vista Alegre de la ciudad de Santiago de Cuba, se mostraron colmados de público y dinamismo durante la exposición de Círculos de Interés que, cada dos meses, se realiza en esta emblemática instalación pioneril .

En la jornada, dedicada al centenario del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, se presentaron 26 proyectos con la participación de cientos de estudiantes y maestros de las enseñanzas primaria, secundaria básica, preuniversitaria y especial.

Las propuestas reflejan el interés por fomentar la formación vocacional desde edades tempranas, orientando a las niñas y niños hacia profesiones y servicios esenciales para el desarrollo humano y la vida en sociedad.

La agricultura, en sus diversas modalidades, destacó como la especialidad de mayor presencia, seguida por iniciativas vinculadas a los ministerios del Interior, Salud Pública y la Construcción, así como a la enseñanza artística, todas con una representación significativa dentro de la muestra.

La MSc. Alba Sera Ramírez, directora del Palacio, subrayó que, “A pesar de las limitaciones económicas y de recursos que enfrentamos, hemos decidido mantener la realización de estas ferias expositivas, porque contribuyen de manera decisiva a la orientación de los niños hacia carreras y oficios imprescindibles”.

Más allá de su carácter expositivo, este espacio propicia el intercambio, la recreación y la expresión espontánea de los niños y adolescentes, quienes dan rienda suelta a su entusiasmo y alegría tanto al presentar sus proyectos como al participar en las actividades colaterales.

Destacadas
Avanzan en Italia preparativos de marcha nacional en apoyo a Cuba
Próxima edición de Festival Longina se dedicará a Eduardo Sosa
Proyecto contribuye a la protección ambiental en Holguín
Mirando hacia 2026: Las cinco amenazas de ciberseguridad que darán forma a nuestra realidad digital
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios