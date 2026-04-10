Para que Florezca la Vocación (+Fotos)

En los jardines y espacios exteriores del Palacio Provincial “Una Flor para Camilo” , ubicado en el reparto Vista Alegre de la ciudad de Santiago de Cuba, se mostraron colmados de público y dinamismo durante la exposición de Círculos de Interés que, cada dos meses, se realiza en esta emblemática instalación pioneril .

En la jornada, dedicada al centenario del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, se presentaron 26 proyectos con la participación de cientos de estudiantes y maestros de las enseñanzas primaria, secundaria básica, preuniversitaria y especial.

Las propuestas reflejan el interés por fomentar la formación vocacional desde edades tempranas, orientando a las niñas y niños hacia profesiones y servicios esenciales para el desarrollo humano y la vida en sociedad.

La agricultura, en sus diversas modalidades, destacó como la especialidad de mayor presencia, seguida por iniciativas vinculadas a los ministerios del Interior, Salud Pública y la Construcción, así como a la enseñanza artística, todas con una representación significativa dentro de la muestra.

La MSc. Alba Sera Ramírez, directora del Palacio, subrayó que, “A pesar de las limitaciones económicas y de recursos que enfrentamos, hemos decidido mantener la realización de estas ferias expositivas, porque contribuyen de manera decisiva a la orientación de los niños hacia carreras y oficios imprescindibles”.

Más allá de su carácter expositivo, este espacio propicia el intercambio, la recreación y la expresión espontánea de los niños y adolescentes, quienes dan rienda suelta a su entusiasmo y alegría tanto al presentar sus proyectos como al participar en las actividades colaterales.