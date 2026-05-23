sábado 23 mayo 2026
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El latido solidario que cumple 63 años

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Hace 63 años, un barco partió desde La Habana con destino a Argelia. A bordo no llevaba armas ni soldados: llevaba el primer contingente de médicos cubanos dispuestos a sembrar salud donde otros solo veían olvido.

Ese viaje inaugural abrió la puerta a una de las empresas solidarias más profundas que haya emprendido nación alguna.

Hoy, a pesar de las campañas que intentan desdibujar esa verdad, el pulso de aquella gesta no se ha detenido.

En cada rincón del mundo donde late la vulnerabilidad, un médico cubano sigue escribiendo la misma historia: la de entregar saber sin pedir nada a cambio, la de curar sin preguntar.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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