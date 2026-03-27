Arroz en la montaña

En Santiago de Cuba se proyecta la siembra de miles de hectáreas del cereal con el objetivo de suplir una parte de las 47 500 toneladas que su población consume anualmente

Autor: Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba.— Esta provincia no es de las más extensas del país, pero sí la más montañosa, la segunda más poblada y de su casi millón de habitantes, algo más de 200 000 residen en zonas rurales y del Plan Turquino.

No obstante, en función de la soberanía y la seguridad alimentaria, se potencian los programas agropecuarios, incluyendo el arrocero, al que en el último quinquenio se han sumado varios productores en la mayoría de los municipios, dijo a Granma Eliover Zapata Hidalgo, delegado del Ministerio de la Agricultura (Minag) aquí.

«Y ya vemos en las ferias el llamado arroz criollo entre los 190 y 230 pesos, porque el importado cuesta hasta más de 300», aseguró María González de La Fe, quien ha escuchado de boca de los vendedores que es santiaguero y no de Yara, en la provincia de Granma.

El programa arrocero en estos lares se encuentra en un proceso de intensificación y ampliación. Estructuras del sector cooperativo-campesino se incorporan a él, y se entregan tierras ociosas a quienes la soliciten para el cultivo. En los municipios de Contramaestre, Mella, San Luis y Palma Soriano, que por sus condiciones hidrográficas clasifican como polos productivos, los resultados ya son palpables.

PROYECTAR, PREVER Y HACER

Para suplir las 47 500 toneladas (ton) que anualmente consumen los santiagueros, sería necesario cultivar 25 000 hectáreas del demandado cereal, con un rendimiento entre las dos y 2,5 ton. «Nosotros teníamos pequeños espacios, pero ahora se trata de dedicar grandes extensiones para su producción y paulatinamente ir solventando su déficit», acotó el Delegado del Minag.

Hasta hace poco se creía que en tierras montañosas y de secano no se podía cosechar arroz y la práctica ha demostrado lo contrario. En la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Encanto se dedican 500 hectáreas, y para su atención se creó un grupo asesor que contribuirá al desarrollo en la suroriental región.

Unas 1 300 hectáreas –localizadas en Contramaestre, Songo-La Maya y Mella–, ya muestran resultados importantes. Se formalizó el Grupo Provincial Arrocero, que se encargará del seguimiento y control del programa, teniendo como entidad rectora a la Empresa de Granos Palma Soriano. Asimismo, se proyectan inversiones, se realizan estudios de suelos y se suman usufructuarios jóvenes.

«Tenemos la responsabilidad de fomentar la actividad y para ello se han aprobado medidas que incluyen los contratos de producción cooperada, tanto con personas jurídicas como naturales», aseveró Orlando Linares Morel, presidente del Grupo Agrícola del Minag.

A los productores líderes se les entregan entre 50 y 200 hectáreas, con la posibilidad de realizar importaciones de máquinas cosechadoras. «El pasado año se logró la adquisición de 99 tractores, implementos agrícolas y un paquete tecnológico. Igualmente, tienen la posibilidad de que en los talleres de las diferentes entidades del sector puedan arreglar sus equipos y arrendar los que necesiten, conforme a la disponibilidad».

Este programa, agregó el funcionario, ofrece la posibilidad a los productores de vender –al Comercio Interior– no solo arroz, sino también granos como el maíz y el frijol, con sus respectivos pagos en divisas. Además, se pueden importar drones por medio de GEOCUBA.

LOS PRODUCTORES CUENTAN

En pleno corazón de la Sierra Maestra, Alexander Naranjo Pérez tiene el alma aferrada a la tierra y la mirada puesta en el porvenir. Este noble campesino se ha convertido en pionero e impulsor de la siembra de arroz en estas imponentes montañas.

En tiempos en que el agua escasea, Alexander apuesta por técnicas agroecológicas que preservan la tierra, optimizan recursos y aseguran este y otros alimentos.

Este tipo de cultivo ha demostrado ser una solución eficaz para garantizar la seguridad alimentaria en zonas del municipio de Tercer Frente. Lo que hace diferente a Alexander no es solo su destreza como productor, sino su ejemplo como líder natural, referente comunitario y constructor de esperanza. En su finca no solo se habla de tradición, sino además de resiliencia, sostenibilidad y eficiencia.

Porque si algo ha demostrado, es que la innovación no siempre nace en laboratorios. Muchas veces brota desde el surco, donde la semilla y el sueño se encuentran.

Alexander y su familia se caracterizan por su humildad y no buscan protagonismo, «pero ser un referente en nuestro municipio nos enorgullece y compromete. Somos una familia que se sustenta en lo alimenticio y aporta a la sociedad».

A unas decenas de kilómetros, Laritza Brizuela López ha consagrado su vida a producir alimentos para el pueblo. «Es mi mayor objetivo y compromiso, como lo es para todos los que estamos en la finca La Maravilla, donde el rendimiento por hectárea está sobre las dos toneladas».

Laritza, asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicios Ruta Invasora, señaló que «yo misma enfrenté escepticismo por ser mujer, pero con persistencia y apoyo familiar, he logrado que esta tierra alimente a mi comunidad».

Su madre e hijo conforman su equipo. «Juntos demostramos que la tierra no distingue de géneros, y que no basta con producir. Hay que vincular educación técnica, créditos flexibles y mercados justos».

Como usufructuario de 28 hectáreas, pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base Agropecuaria Julio Antonio Mella, Germán Lamas se enfocó en combinar su experiencia como trabajador del campo con los conocimientos del esposo de una sobrina, que es ingeniero agrícola, para sacar la finca adelante y cosechar arroz en un municipio donde esta práctica era casi nula. «Hemos acopiado más de cuatro toneladas, que se han vendido en la feria agropecuaria».

Así, sumando hombres, mujeres y hectáreas santiagueras al cultivo de uno de los alimentos imprescindibles en la mesa de los cubanos, avanza el programa. En la medida en que aumente la producción –y se consoliden los mecanismos de contratación y comercialización–, la oferta irá estrechando el margen con respecto a la demanda.