Rinden homenaje a Julio Antonio Mella en la Universidad de Oriente (+Fotos)

Este miércoles, estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente rindieron tributo al líder estudiantil Julio Antonio Mella, en un acto realizado en la sede que lleva su nombre, símbolo del compromiso histórico del movimiento universitario cubano.

La ceremonia comenzó con la colocación de una ofrenda floral ante el busto del mártir de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), recordado como el eterno estudiante que sembró las bases de la organización y del pensamiento revolucionario en los predios universitarios del país.

“El ejemplo de Mella sigue vivo en cada lucha universitaria”, afirmó Ángel González Montero, estudiante del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI).

“Él enfrentó la dominación extranjera, y nosotros hoy seguimos combatiendo esas ambiciones imperialistas desde otro contexto”, añadió.

Durante el homenaje, se otorgó la condición Rafael Trejo a jóvenes destacados por su participación en tareas de impacto social.

Entre los reconocidos, Rosángela Mora García, alumna de tercer año de Ingeniería Civil, expresó que recibir la distinción representa “el reconocimiento a un esfuerzo complejo, en tiempos de estudios semipresenciales y dificultades materiales”.

Por su parte, Hilario Nkogo Ondó Mateo, estudiante de Guinea Ecuatorial, manifestó su satisfacción:

“Me siento muy honrado. No muchos extranjeros tienen la oportunidad de recibir algo así; ha sido fruto del trabajo colectivo con mis profesores y compañeros”.

El acto concluyó con un llamado a mantener viva la herencia marxista y antiimperialista de Mella, cuyo pensamiento y ejemplo continúan inspirando a las nuevas generaciones de universitarios comprometidos con la transformación social.