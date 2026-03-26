jueves 26 marzo 2026
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Rinden homenaje a Julio Antonio Mella en la Universidad de Oriente (+Fotos)

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Yamaili Almenarez González

Este miércoles, estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente rindieron tributo al líder estudiantil Julio Antonio Mella, en un acto realizado en la sede que lleva su nombre, símbolo del compromiso histórico del movimiento universitario cubano.

La ceremonia comenzó con la colocación de una ofrenda floral ante el busto del mártir de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), recordado como el eterno estudiante que sembró las bases de la organización y del pensamiento revolucionario en los predios universitarios del país.

“El ejemplo de Mella sigue vivo en cada lucha universitaria”, afirmó Ángel González Montero, estudiante del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI).

“Él enfrentó la dominación extranjera, y nosotros hoy seguimos combatiendo esas ambiciones imperialistas desde otro contexto”, añadió.

Durante el homenaje, se otorgó la condición Rafael Trejo a jóvenes destacados por su participación en tareas de impacto social.

Entre los reconocidos, Rosángela Mora García, alumna de tercer año de Ingeniería Civil, expresó que recibir la distinción representa “el reconocimiento a un esfuerzo complejo, en tiempos de estudios semipresenciales y dificultades materiales”.

Por su parte, Hilario Nkogo Ondó Mateo, estudiante de Guinea Ecuatorial, manifestó su satisfacción:

“Me siento muy honrado. No muchos extranjeros tienen la oportunidad de recibir algo así; ha sido fruto del trabajo colectivo con mis profesores y compañeros”.

El acto concluyó con un llamado a mantener viva la herencia marxista y antiimperialista de Mella, cuyo pensamiento y ejemplo continúan inspirando a las nuevas generaciones de universitarios comprometidos con la transformación social.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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