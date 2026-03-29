Presentan en Santiago de Cuba obra “La Gran Prèmier” (+Fotos)

La obra «La Gran Prèmier», del grupo A Dos Manos, con actuación de Nancy Campos Neira y texto de Norge Espinosa Mendoza, se presentó en el Cabildo Teatral de esta ciudad para el disfrute de públicos locales y foráneos.

Campos refirió a la Agencia Cubana de Noticias que solicitó al dramaturgo la escritura del libreto con motivo de sus 58 años de vida artística, iniciativa que derivó en un montaje cargado de significación personal y escénica.

El texto —expresó— constituye no solo un homenaje a su trayectoria, sino también a la ciudad, al teatro santiaguero y al reconocido actor Dagoberto Gaínza, Premio Nacional de Teatro 2021 y su esposa, con quien ha compartido más de cinco décadas y media de vida en esta urbe.

La actriz destacó que, pese a las dificultades enfrentadas durante el proceso de creación, agradece el apoyo de las personas e instituciones que hicieron posible la puesta en escena.

Es un acto de vida, de fe y de amor al teatro, afirmó.

Por su parte, Geordany Carcasés, encargado de la puesta en escena, señaló que se trata de un monólogo, lo cual implica una alta exigencia actoral, al tiempo que permite recrear una historia que reverencia a Santiago de Cuba como referente del arte teatral en el país.

Manifestó sentirse honrado de acompañar al grupo en este proceso, que calificó como un ejercicio de crecimiento profesional y personal para todos los involucrados.

La obra, presentada este sábado, cuenta con coreografía de Yanoski Suárez, asistencia de dirección de Néstor Antonio Fabré Barcelay, producción de Pedro Robaina y dirección general de Dagoberto Gaínza Pérez.