Cuba condena el bloqueo de los Estados Unidos de América en la XIV Conferencia Ministerial de la OMC

El jefe de la Delegación cubana que asiste a la XIV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Embajador Oscar León González, denunció las medidas de asfixia del Gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo cubano durante su intervención en la sesión plenaria de la reunión

El jefe de la Delegación cubana que asiste a la XIV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC)- que sesiona entre el 26 y 29 de marzo, en la capital de Camerún-, Embajador Oscar León González, denunció las medidas de asfixia del Gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo cubano durante su intervención en la sesión plenaria de la reunión.

El representante diplomático manifestó que el evento de la OMC «tiene lugar en medio de una escalada agresiva contra Cuba, dirigida a castigar de manera despiadada a su población, a partir de un cerco energético, con el propósito declarado de provocar una crisis humanitaria y un estadillo social.

»Agregó que esa agresión contra la mayor de las Antillas «constituye una expresión del recrudecimiento, sin precedentes, del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, el principal obstáculo para su desarrollo y su inserción plena en el comercio mundial.

Ninguna reforma de la OMC estará completa si ignora realidades como esta.»Los ministros y demás delegados que representan a los miembros de la OMC centran sus deliberaciones en la reforma de la organización, y deben tomar decisiones que brinden orientaciones políticas a los trabajos técnicos que trascurren en la sede de la organización en Ginebra, Suiza.

La OMC tiene 166 países miembros y Cuba es miembro fundador de la organización desde el 20 de abril de 1995.La Conferencia Ministerial es el órgano decisorio de mayor rango en la OMC, está integrada por los representantes de todos los miembros y se reúne al menos una vez cada dos años.