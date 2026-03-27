viernes 27 marzo 2026
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Pedagogía de la Verdad vs la Marea de la Desinformación

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Autor: Miguel Cruz Suárez |

En la encrucijada del siglo XXI, nos ha tocado vivir en un ecosistema digital saturado de información falsa. Se precisa una «pedagogía de la verdad» no como un dogma, sino como una postura ética y una necesidad práctica para contrarrestar la ola de desinformación y noticias falsas que amenazan con erosionar el pensamiento crítico. El reto está en formar individuos capaces de navegar la complejidad, discernir la realidad de la ficción y actuar con coherencia en un mundo donde lo verdadero y lo falso a menudo se presentan indistinguibles.

El primer pilar que se debe reforzar es el reconocimiento de que la aceptación pasiva de «verdades» incuestionables, es insuficiente e incluso contraproducente. Frente a la velocidad y sofisticación con que se propagan las fake news, a menudo impulsadas por algoritmos que priorizan el sensacionalismo sobre la precisión, hay que dotarse de herramientas para desmontar la información falsa. Ya no basta con saber «qué» pensar, sino que es imperativo aprender «cómo» pensar. Esto implica cultivar una sana incredulidad y un escepticismo metodológico que nos lleve a investigar la veracidad de cada contenido que se consume.

Para ello, la alfabetización mediática e informacional se convierte en el currículo central de esta «pedagogía». Es necesario adquirir la destreza de verificar fuentes, contrastar información y reconocer los mecanismos de la manipulación. Estrategias como el análisis de URL, la búsqueda de la veracidad de los contenidos se vuelven tan fundamentales como la ortografía o las matemáticas.

El desafío es mayúsculo, pues no solo nos enfrentamos a noticias falsas aisladas, sino a complejas «cámaras de eco» y entornos digitales diseñados para confirmar sus sesgos y aislarlos de perspectivas alternativas. La pedagogía de la verdad debe, por tanto, romper con la incomodidad que genera el pensamiento divergente y fomentar un diálogo abierto a la complejidad. Es necesario comprender que la internet no es necesariamente un espacio de verdades absolutas e inquebrantables y esa comprensión implica analizar no solo los contenidos, sino también los intereses políticos que subyacen a la creación y difusión de la desinformación. Se trata de formar ciudadanos que entiendan el contexto, que pregunten «¿quién se beneficia?» y «¿con qué propósito?» se construye una narrativa engañosa.

En conclusión, la pugna entre la pedagogía de la verdad y las fake news es, en el fondo, un combate ideológico Si la desinformación corroe la confianza en las instituciones y en el debate público, la educación basada en la verdad y el pensamiento crítico se erige como el antídoto más poderoso. Formar personas capaces de «leer el mundo» con ojos críticos, de asombrarse ante el conocimiento genuino y de resistir la seducción de las explicaciones simplistas y falsas es la gran tarea de nuestro tiempo. Solo mediante este compromiso renovado con la verdad podremos aspirar a una sociedad más justa, informada y resiliente.

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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