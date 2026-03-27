Tropas israelíes mataron a palestino tras incursiones en Cisjordania

Ramala, 27 mar.— Soldados israelíes mataron hoy a un palestino e hirieron a otros tres en la entrada del campamento de refugiados de Qalandia, ubicado en el norte de la zona ocupada de Jerusalén Este.

Fuentes de seguridad, citadas por la agencia oficial de noticias palestina (Wafa), precisaron que el incidente ocurrió en la madrugada, cuando los uniformados abrieron fuego contra un grupo de jóvenes, uno de los cuales fue arrestado tras ser herido. Según el medio noticioso, la víctima fue identificada como Mustafa Asaad Mustafa Hamad.

Ayer otro hombre falleció por un disparo en la cabeza durante un ataque perpetrado por colonos judíos en la zona de Harmala, al este de la ciudad cisjordana de Belén.

Tres miembros de su familia también resultaron heridos; uno de ellos, su hermano, se encentra en estado grave, precisó Wafa.

Este viernes, otro ciudadano sufrió lesiones luego de ser agredido durante una redada de los militares en la aldea de Duma, donde los efectivos castrenses ejecutaron allanamientos contra varias viviendas.

Otros dos resultaron heridos en un incidente similar en la localidad de Baqa al-Sharqiya.

Esta mañana tres más fueron arrestados en la norteña ciudad de Nablus y en los vecinos campamentos de refugiados de Askar y Al-Ain. También se reportó la detención de un hombre y su hija en la urbe de Qalquilya, y de un joven en Anabta.

El Centro de Información Palestino denunció días atrás que desde principios de este año el Ejército y los colonos israelíes mataron en la Ribera Occidental a más de 40 ciudadanos e hirieron a otros 600.

Más de 780 mil colonos viven en la región, incluida Jerusalén Este, pese al rechazo global a la colonización de tierras palestinas y en violación a varias resoluciones sobre el tema del Consejo de Seguridad de la ONU.