Egipto pide diálogo para detener la guerra en Oriente Medio

El Cairo, 11 mar.— Egipto ratificó la necesidad de buscar una salida negociada a la guerra en curso en Oriente Medio, iniciada hace 12 días, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, reportaron hoy fuentes oficiales.

Según un comunicado de la presidencia egipcia, el mandatario Abdel-Fattah El-Sisi dialogó vía telefónica con su homólogo libanés, Joseph Aoun, a quien prometió ayuda humanitaria para mitigar la crisis derivada de la agresión israelí.

El-Sisi ratificó el respaldo de El Cairo a la soberanía y la estabilidad del llamado país de los cedros y destacó sus esfuerzos para rebajar la tensión.

Aoun agradeció a Egipto por su continuo apoyo e informó sobre las medidas adoptadas por el gobierno para fortalecer su autoridad, restringir el uso de armas al Estado y abordar los desafíos humanitarios causados por los combates.

Desde la pasada semana, esa nación está bajo un intenso bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel, que obligaron al desplazamiento de cientos de miles de personas.

Mientras, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, conversó por separado con sus pares emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y turco, Hakan Fidan, reportó el Ministerio de Asuntos Exteriores nacional.

De acuerdo con esa cartera, Abdelatty abordó con Al Nahyan la escalada de violencia regional y reiteró el respaldo de El Cairo a Abu Dabi en medio de una campaña iraní contra objetivos estadounidenses ubicados en las naciones de la península Arábiga.

La ofensiva provocó enojo y condenas en las capitales árabes, que acusaron a Teherán de bombardear también instalaciones civiles.

Precisamente, durante su intercambio con Fidan, el ministro destacó la firme postura de Egipto al rechazar cualquier infracción de la soberanía, la unidad o la integridad territorial de los Estados.

También insistió en priorizar la vía diplomática como único medio para contener la tensión actual.

Este lunes, El-Sisi renovó su llamado a poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán al advertir que amenaza el orden institucional global.

Es necesario resolver el conflicto por medios pacíficos, de lo contrario, su continuación erosionará la confianza de las naciones en desarrollo en el sistema internacional basado en reglas, afirmó el mandatario en una reunión de emergencia de dirigentes de la Unión Europea y de Medio Oriente, celebrada mediante videoconferencia.

El gobernante advirtió que la escalada ya está perturbando los mercados energéticos, el comercio y las cadenas de suministro globales, y aseguró que los países en desarrollo son los más afectados.