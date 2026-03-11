Segundo Frente Oriental Frank País, baluarte invencible de la Revolución

Como parte del plan estratégico del Ejército Rebelde tras poco más de un año de lucha en la Sierra Maestra, el 11 de marzo de 1958 se creaba el Segundo Frente Oriental Frank País García, con el propósito de extender la guerra a todo el norte de la otrora provincia de Oriente.

La Columna 6 Frank País, creada con ese fin, estaba compuesta por 67 hombres al mando de Raúl Castro Ruz, quien el 27 de febrero de 1958 había sido ascendido a Comandante, encargándosele la misión de operar en el territorio montañoso del norte de Oriente desde el término municipal de Mayarí al de Baracoa, con una extensión de unos 12 MIL kilómetros cuadrados.

Apenas unos días después de nacido, combatientes del Segundo Frente tomaban el 31 de marzo de 1958 el aeropuerto de Moa y en los días sucesivos de abril atacaron los cuarteles de Imías y Jamaica, el puesto naval y cuartel de Caimanera, así como el del Central Soledad, lo que provocó que tropas de las dictadura bien armadas intentaran penetrar en el territorio rebelde, pero fueron rechazadas enarbolando la consigna de ¡No pasarán!

Desde el punto de vista militar el Segundo Frente quedó estructurado desde agosto de 1958 en SEIS columnas guerrilleras, además de crearse otras unidades móviles de choque y la fuerza aérea rebelde, la cual llegó a tener una docena de aviones que llegaron a ser un importante apoyo a la lucha guerrillera en todo el territorio oriental.

En sus casi nueve meses de existencia en el Segundo Frente se libraron más de 247 acciones combativas causándoles al enemigo 1979 bajas, capturándose 216 armas, mientras que en el orden social se construyeron 400 escuelas, 20 hospitales y decenas de kilómetros de caminos. Además en territorio liberado del Segundo Frente se efectuaron los primeros Congresos Campesino y Obrero en Armas, un paso fundamental en la alianza de esos sectores con el Ejército Rebelde en apoyo a la lucha en marcha.

Hoy 68 años después de su fundación el 11 de marzo de 1958 el Segundo Frente Oriental Frank País sigue siendo un baluarte invencible de la Revolución en las tareas que reclaman los nuevos tiempos y siempre listo para preservar las conquistas alcanzadas