viernes 20 marzo 2026
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Las aguas recobran su cauce: embalses de Santiago de Cuba al borde de su capacidad tras intensas lluvias

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Yadira González Otero

La provincia despierta con un respiro para sus reservas hídricas. Las recientes precipitaciones, que en algunos puntos superaron los 140 milímetros, han devuelto el esplendor a los embalses, varios de los cuales ya vierten en un espectáculo de naturaleza desbordada.

El panorama hídrico en Santiago de Cuba amanece con cifras que hablan de un alivio tangible, según el último parte de la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos, la cabecera del Cauto se encuentra al cien por ciento de su capacidad, liberando el excedente a través del embalse Protesta de Baraguá, que ya vierte en medio de la creciente.

Pero no es el único. En estos momentos, un coro de aliviaderos en acción se extiende por el territorio. Las aguas buscan su nuevo cauce desde las presas Baraguá, Gota Blanca, Chalons, Hatillo, La Majagua y La Campana, todas ellas entregando el preciado líquido que la tierra ávida ha recibido en estas últimas jornadas.

El sistema de abasto, conformado por los embalses Gilbert, Charcomono, Gota Blanca, Chalons y Parada, ha reflejado un comportamiento alentador.

De ellos, el que protagonizó el incremento más significativo fue el embalse Gilbert, al acumular 1.4 millones de metros cúbicos en solo 24 horas, un dato que Marnie Cabrera Sardina, Técnica en Punto de Dirección, precisó con cautela pero visible optimismo.

Las lluvias dejaron registros notables en los últimos días:

La Campana lideró las precipitaciones con 142 milímetros, seguido de Canasí (110 mm), Chivirico (115 mm), Chalons (88 mm) y Charco Mono (82.5 mm).

Cifras que, más allá de los números, dibujan un panorama de renovación para los acuatorios de la provincia, donde cada metro cúbico representa un seguro de vida para los campos y la población.

En medio de este temporal benéfico, los especialistas insisten en la importancia de mantener la prudencia.

El agua, en su justa medida, es sinónimo de vida, pero su exceso impone también la vigilancia constante sobre el comportamiento de estas estructuras hidráulicas, que hoy, por fortuna, trabajan a favor del territorio.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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