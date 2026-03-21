¿Talento o trabajo? El debate que marcó Sentir Pedagógico

El espacio Sentir Pedagógico, auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Santiago de Cuba, volvió a convertirse en un punto de encuentro entre artistas y público, esta vez con la participación de la actriz y directora teatral Dalia Leyva y la bailarina y coreógrafa Yunia Mariol, quienes compartieron sus experiencias personales y profesionales con estudiantes y jóvenes creadores de la ciudad.

El encuentro, desarrollado en la Sala Titón de la UNEAC, tuvo como propósito acercar a las nuevas generaciones a las realidades del mundo artístico desde una perspectiva humana, mostrando que detrás de cada escenario existen historias de esfuerzo, dudas, caídas y perseverancia.

Dalia, directora del grupo Calibán Teatro, ha dedicado gran parte de su carrera a la creación escénica y al abordaje de temáticas sociales dentro del teatro cubano contemporáneo, así como a la formación de nuevos actores. Por su parte Yunia, con una sólida trayectoria en la danza y la coreografía, compartió cómo sus inicios estuvieron marcados por la disciplina, los sacrificios personales y la constante superación en contextos complejos.

Durante el diálogo, ambas artistas evocaron sus años de formación, las inseguridades que enfrentaron en los primeros momentos de sus carreras y los desafíos propios de una época en la que abrirse camino en el arte exigía una fuerte determinación. También compartieron vivencias relacionadas con presentaciones, procesos creativos y experiencias profesionales que marcaron su desarrollo.

El intercambio propició además una reflexión sobre lo que implica ser artista en la actualidad. Las invitadas coincidieron en que el talento, por sí solo, no garantiza una carrera, y que el crecimiento en el arte depende de la constancia, la disciplina y el compromiso con el oficio.

“No basta con que algo te guste; tienes que amarlo y trabajar todos los días por lograrlo», afirmaron, al dirigirse a los jóvenes presentes.

Sentir Pedagógico se reafirma así como un espacio que permite comprender el arte desde una dimensión más real y cercana, donde los creadores comparten no solo sus logros, sino también los procesos, errores y aprendizajes que forman parte de su trayectoria.

La iniciativa busca fomentar en las nuevas generaciones una visión más consciente del arte, entendida como una vocación que exige preparación, esfuerzo y entrega sostenida.