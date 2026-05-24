Posible director para Santiago de Cuba

Mucho se ha dialogado sobre el posible director del equipo Santiago de Cuba para la 65 Serie Nacional y el candidato más fuerte es Idalberto Lamothe.

El actual Comisionado Provincial en funciones Eriberto Rosales explicó a esta periodista que lleva meses organizando una estructura para la pelota de la tierra caliente. «Realicé una encuesta con posibles candidatos entre peloteros, miembros de peñas, periodistas, aficionados y especialistas del Inder; entre todos me dieron varios nombres que presenté a la Dirección Provincial»

Los nombres son los siguientes:

Ernesto Gainza

Luis Danilo Larduet

Eddy Maturell

Idalberto Lamothe

Orestes Kindelán

Severo Crespo

Algunos son conocidos otros no, por ejemplo Orestes Kindelán ya dirigió una vez y no está en disposición de repetir. Luis Danilo Larduet asumió el año en el que Antonio Pacheco salió a una misión y luego fue el principal en una serie donde se perdió la clasificación con Granma en el último intento.

Ernesto Gainza lleva muchos años como prepardor específicamente de los receptores, ha fungido como Supervisor de Juegos para la Comisión Nacional. Servero Crespo es Jefe de Cátedra en la EIDE «Capitán Orestes Acosta» y no se encuentra en condición médica para asumir tal responsabilidad. Eddy Maturell que ha dirigido los equipos Sub23 en los últimos eventos con medallas, fue preparador físico en las novenas dirigidas por Rosales. Y finalmente Idalberto Lamothe, coach de banca de Eddy Cajigal con medalla de bronce luego de quince años sin resultados para el béisbol indómito.

Actualmente se encuentran entrenando peloteros de varias categorías en un esquema organizado para buscar talentos y preparar al futuro de la 65 Serie y más allá. En meses anteriores se desarrolló la Copa Fermin Laffita con gran seguimiento de la afición. Sin dudas la Comisión Provincial de Béisbol tiene grandes planes y necesita todo el apoyo institucional posible en tiempos tan difíciles.

Y sí el candidato más fuerte a dirigir las Avispas de Santiago de Cuba es Idalberto Lamothe quien actualmente supervisa la preparación en el Estadio Guillermon Moncada junto a un grupo de técnicos con experiencia.