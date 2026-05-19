Estudiantes cubanos en Rusia patentizan su apoyo a la patria

Una representación de estudiantes cubanos del programa de las 100 becas patentizaron en Moscú su compromiso de apoyo al gobierno de su país frente a las amenazas de Estados Unidos, conoció hoy Prensa Latina.

En el encuentro realizado en la sede de la embajada de la República de Cuba en la Federación de Rusia igualmente se constató el rechazo de los estudiantes ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial financiero y energético de la administración del presidente, Donald Trump, contra el pueblo de la nación caribeña.

“Estas acciones de Washington pretenden asfixiar y rendir a Cuba, pero estamos dispuestos a defender la revolución y el proyecto social emprendido por nuestro pueblo”, constata en la declaración de los estudiantes.

Igualmente, en el encuentro se corroboró que el programa de las becas que se desarrolla por acuerdo gubernamental entre Rusia y Cuba marcha satisfactoriamente, y los estudiantes se preparan en especialidades necesarias para el desarrollo económico y social de su país.