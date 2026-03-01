domingo 01 marzo 2026
Priorizan producción de alimentos en unidad cañera de San Luis

San Luis, Santiago de Cuba.— En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Jesús Suárez Gayol, se potencia el módulo pecuario y el incremento de la producción de alimentos, para el autoabastecimiento de cooperativistas, familiares y el pueblo.

Aunque la producción cañero-azucarera define la razón de ser de uno de los principales sectores de la economía sanluisera, el autoabastecimiento alimentario de los trabajadores ha escalado protagonismo y las producciones agropecuarias en las unidades y áreas estatales devienen una especie de zafra de la comida extendida a todos los meses del año.

Respondiendo a una directiva del Grupo AZCUBA en esa unidad se consolidan la cría de cerdos, conejos, vacas, ovejos, chivos y cebar toros y se trabaja para incrementar la producción de cultivos varios. A la par se trabaja en la siembra de maíz, plantas forrajeras y proteicas para el alimento de los animales.

