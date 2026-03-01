Priorizan producción de alimentos en unidad cañera de San Luis

San Luis, Santiago de Cuba.— En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Jesús Suárez Gayol, se potencia el módulo pecuario y el incremento de la producción de alimentos, para el autoabastecimiento de cooperativistas, familiares y el pueblo.

Aunque la producción cañero-azucarera define la razón de ser de uno de los principales sectores de la economía sanluisera, el autoabastecimiento alimentario de los trabajadores ha escalado protagonismo y las producciones agropecuarias en las unidades y áreas estatales devienen una especie de zafra de la comida extendida a todos los meses del año.

Respondiendo a una directiva del Grupo AZCUBA en esa unidad se consolidan la cría de cerdos, conejos, vacas, ovejos, chivos y cebar toros y se trabaja para incrementar la producción de cultivos varios. A la par se trabaja en la siembra de maíz, plantas forrajeras y proteicas para el alimento de los animales.