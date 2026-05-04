lunes 04 mayo 2026
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Atender masa vacuna en San Luis, reto para consolidar resultados productivos

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

En tiempos de nuevas medidas para potenciar la producción de alimentos, del cumplimiento de viejos anhelos de los ganaderos, en cuanto a precios, comercialización y consumo de carne y leche, tiene gran importancia cumplir encargos estatales y atender a los animales para garantizar mejores resultados productivos y ganancias para todos.

Es vital que los ganaderos logren la siembra de pastos y forrajes, mejorar la atención a la masa ganadera y lograr el uso adecuado de la ciencia, la técnica y la inseminación artificial para tener dividendos y más carne y leche, refiere la productora ganadera, Lilian Serrano Silveira, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Guiteras de Rafael Reyes.

En San Luis es importante crecer en la mejora genética de la masa y el adecuado manejo del ganado como única garantía para frenar y evitar las muertes de las reses.

Igualmente, es urgente la búsqueda de alternativas para garantizar comida y agua, en las circunstancias actuales de déficit de combustible e insumos.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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