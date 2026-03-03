martes 03 marzo 2026
Gremio cubano de jóvenes creadores convoca a beca musical Elena Burke

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
La Habana.— La Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Cuba abrió la convocatoria a la Beca de Interpretación Vocal Elena Burke, con el propósito de impulsar la carrera de jóvenes intérpretes del en el país.

Esta iniciativa, auspiciada de conjunto con el Instituto Cubano de la Música y el sello discográfico Bis Music, exhorta a cubanos residentes en el territorio nacional, de hasta 35 años de edad, miembros o no de la asociación de jóvenes creadores, que no hayan obtenido el reconocmiento en ediciones anteriores, informó el presidente de la AHS, Yasel Toledo.

Los aspirantes deberán presentar un proyecto con una muestra mínima de cinco canciones de autores cubanos, además de una fundamentación conceptual y sus datos personales.

La convocatoria ratifica el compromiso de la organización con la promoción del talento joven y con la creación musical que refleja la diversidad cultural de Cuba, pues se aceptarán obras de cualquier género popular y/o tradicional.

Los proyectos podrán enviarse por correo electrónico o entregarse en soporte digital en las sedes territoriales de la asociación hasta el 31 de octubre del presente año.

El premio incluye un diploma acreditativo, un apoyo económico durante seis meses para el para el montaje del repertorio, y la producción de un material promocional bajo el sello Bis Music, que podrá concretarse en formatos como EP, CD, videoclip o audiovisual musical.

Los resultados se darán a conocer en un acto público en la sede nacional de la AHS, el Pabellón Cuba, en esta capital, en diciembre, y el ganador pasará a integrar el catálogo de la discográfica.

Destacadas
Entre bata blanca y vocación

Entre bata blanca y vocación

3 diciembre, 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
