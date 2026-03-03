Barco más grande del mundo rompe récord histórico

En el comercio marítimo global, existen barcos tan grandes que redefinen los límites de la ingeniería. Uno de ellos es un megabuque portacontenedores que logró un récord histórico al transportar 22.233 contenedores estándar en un solo viaje.

Se trata de la mayor cantidad jamás registrada en una embarcación de este tipo. Consolidando un nuevo estándar en el transporte marítimo del mundo.

El barco más grande del mundo rompió un récord histórico al transportar más de 22.000 contenedores.

El récord

Se trata del barco ONE Innovation. Este hito ocurrió en el puerto de Singapur, desde donde partió rumbo a Europa.

Este buque forma parte de una nueva generación de buques conocidos como Megamax, diseñados para mover volúmenes masivos de carga con mayor eficiencia.

Construido en 2023 y operado por la naviera Ocean Network Express, el barco ONE Innovation tiene capacidad para más de 24.000 contenedores, aunque el récord se estableció con 22.233 unidades reales a bordo.

Su tamaño, tecnología y eficiencia lo convierten en uno de los portacontenedores más grandes y avanzados del mundo, capaz de conectar los principales puertos de Asia y Europa en una sola travesía.

Este barco refleja cómo el transporte marítimo evolucionó hacia una escala sin precedentes. Foto: Diario UNO

¿Cómo es este barco?

Este tipo de barcos refleja cómo el transporte marítimo evolucionó hacia una escala sin precedentes. Cada viaje no solo mueve mercancías, sino que sostiene el funcionamiento silencioso de la economía global.

Mide aproximadamente 400 metros de largo, equivalente a cuatro canchas de fútbol.

Tiene unos 61 metros de ancho, lo que permite transportar contenedores en múltiples filas y niveles.

Fue construido en Japón y entregado en 2023 como parte de una nueva generación de megabuques.

Forma parte de la clase Megamax, diseñada para maximizar la eficiencia del transporte marítimo.

Está optimizado para transportar grandes volúmenes con menor consumo de combustible por contenedor.

La cubierta del barco desde la línea de flotación hasta la parte superior puede superar los 73 metros, similar a un edificio de más de 20 pisos.

