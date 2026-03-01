Entregan Premio Nacional de Teatro al querido actor Fernando Hechavarría

La Habana.— La Gala de Entrega del Premio Nacional de Teatro a Fernando Hechavarría Gibert, merecido reconocimiento a su destacada trayectoria en las artes escénicas, tuvo lugar este sábado en el Trianón, sede de la Compañía Teatro El Público.

Más que un acto protocolar, música y teatro se adueñaron del escenario central, donde una butaca antigua en el centro daba aparente reposo a la silueta de un César —alusión a Calígula, uno de los memorables personajes de Hechavarría —, al tiempo que se evocaba a seres especiales que sobre esas mismas tablas dieron forma a exitosas puestas y temporadas, como Alexis Díaz de Villegas (1966-2022) y Broselianda Hernández (1964-2020).

Jóvenes actores comenzaron a ocupar el escenario, quizás en señal de consecución de épocas y circunstancias, donde esas mismas historias siempre encontrarán un cuerpo que las haga lucir, sufrir, reír y luchar; franca demostración de que para la figura central de la tarde, se trata de un camino más que de una profesión.

En las palabras de elogio leídas por dos de esos noveles actores-alumnos, se ponderó la versatilidad que ha distinguido al homenajeado entre sus contemporáneos, confirmando -destacó- su capacidad de transformación, donde ni el género, ni la edad, ni la procedencia o las circunstancias de los personajes, han sido jamás barreras infranqueables.

Vino el recuerdo dejado en el grupo Teatro Escambray, en la televisión, la pieza Las amargas lágrimas de Petra von Kant —allí mismo, en el teatro—, donde el Maestro de Juventudes (2025) imprimió su verdad sobre cada escena, toma y escenario; la manera en que estudia cada rol, el trabajo de investigación que antecede a los montajes, y el diálogo franco y exigente con el director, los cuales han resultado en caracterizaciones que trascienden la máscara y el vestuario, se dijo.

Sobra el talento en ti, Fernando, pero sabes que el genio sin pautas es caballo desbocado; honras el rigor como forma suprema de respeto a la escena, al proceso y al público; has asumido una ética profesional que te ha guiado durante décadas y que intentas legar con paciencia y severidad amorosa a las nuevas generaciones, añade el elogio.

Igualmente, se ensalzó al agasajado en su incuestionable rol de maestro, no solo por el dominio pleno de su arte y el ejemplo de constancia, sino también en el aula y en el salón de ensayos; defendiendo utilidad y la belleza del arte, aún en tiempos de carencias y éxodos.

Un actor se hace y se curte en el intercambio con la gente; lo demás son luces y lentejuelas, aunque a ti, por supuesto, tampoco te molestan las lentejuelas. ¡Tienes una carrera increíble!, concluyeron las emocionadas palabras que procedieron la entrega del lauro conferido de manera unánime el pasado día 19 de enero por un jurado presidido por la actriz y Premio Nacional de Teatro (2003), Verónica Lynn, acompañada por el director y dramaturgo Carlos Díaz Alfonso, Premio Nacional de Teatro (2015); Aramís Delgado, Premio Nacional de Teatro (2023); Juan Piñera, Premio Nacional de la Enseñanza Artística (2025); y Omar Valiño, profesor, crítico teatral y director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, entregó al actor y maestro el Premio diseñado sobre una obra plástica de la artista Zaida del Río; en presencia, igualmente, de Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Rachel García, presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE), además del agasajo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y el Centro Nacional de Escuelas de Arte (CNEART).

En la sala se encontraban representantes de otras instituciones culturales, profesores y alumnos recién iniciados en la vida profesional, junto a un numeroso público que aprecia la capacidad que tiene el teatro para vibrar junto su pueblo y sus historias, en sintonía con el legado de Hechavarría.