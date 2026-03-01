Papa León XIV recibió a Bruno Rodríguez Parrilla

En calidad de Enviado Especial del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, fue recibido este sábado, en Audiencia, por el Papa León XIV.
Así lo refirió en X el canciller cubano, quien agradeció profundamente a Su Santidad el honor de la visita en la Santa Sede.
