Recuerdan en Japón desastre nuclear de Fukushima

Tokio, 11 mar.— Múltiples familias en Japón rindieron hoy homenaje a seres queridos víctimas de uno de los peores accidentes nucleares de la historia, ocurrido en la central eléctrica de Fukushima Daiichi, hace 15 años.

Más de 19 mil 711 personas perdieron la vida a consecuencia del desastre y la policía estima que dos mil 519 siguen desaparecidas.

El 11 de marzo de 2011, un poderoso terremoto impactó la costa noreste del país y desató un tsunami con olas superiores a los 10 metros de altura que alteraron el funcionamiento de la central eléctrica de Fukushima Daiichi, propiedad de la Compañía de Electricidad de Tokio (Tepco).

Fusiones de núcleo y la fuga de una gran cantidad de sustancias radiactivas desataron un infierno que alteró el panorama de la región.

Varios expertos creen que, en estos momentos, los reactores uno, dos y tres de Fukushima Daiichi albergan unas 880 toneladas de escombros, como se define en este caso a la mezcla de combustible nuclear fundido con material perteneciente a la estructura del reactor.

Los niveles de radiación en el sitio resultan extremadamente altos, lo cual dificultará el retiro de los escombros de la central, a fin de desmantelarla para 2051, según el cronograma de trabajo de Tepco.

La corporación japonesa de medios de prensa NHK, reportó este miércoles ceremonias conmemorativas a lo largo de toda la nación asiática para recordar a las víctimas y reflexionar sobre cómo transmitir a futuro lo aprendido tras el accidente.