miércoles 11 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Recuerdan en Japón desastre nuclear de Fukushima

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Tokio, 11 mar.— Múltiples familias en Japón rindieron hoy homenaje a seres queridos víctimas de uno de los peores accidentes nucleares de la historia, ocurrido en la central eléctrica de Fukushima Daiichi, hace 15 años.

Más de 19 mil 711 personas perdieron la vida a consecuencia del desastre y la policía estima que dos mil 519 siguen desaparecidas.

El 11 de marzo de 2011, un poderoso terremoto impactó la costa noreste del país y desató un tsunami con olas superiores a los 10 metros de altura que alteraron el funcionamiento de la central eléctrica de Fukushima Daiichi, propiedad de la Compañía de Electricidad de Tokio (Tepco).

Fusiones de núcleo y la fuga de una gran cantidad de sustancias radiactivas desataron un infierno que alteró el panorama de la región.

Varios expertos creen que, en estos momentos, los reactores uno, dos y tres de Fukushima Daiichi albergan unas 880 toneladas de escombros, como se define en este caso a la mezcla de combustible nuclear fundido con material perteneciente a la estructura del reactor.

Los niveles de radiación en el sitio resultan extremadamente altos, lo cual dificultará el retiro de los escombros de la central, a fin de desmantelarla para 2051, según el cronograma de trabajo de Tepco.

La corporación japonesa de medios de prensa NHK, reportó este miércoles ceremonias conmemorativas a lo largo de toda la nación asiática para recordar a las víctimas y reflexionar sobre cómo transmitir a futuro lo aprendido tras el accidente.

Destacadas
Segundo Frente Oriental Frank País, baluarte invencible de la Revolución
Cuba participa en reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático
Santiago de Cuba celebra el aniversario 50 de los órganos de atención a combatientes
Se refuerza la guerra económica contra Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios