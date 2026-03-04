miércoles 04 marzo 2026
Aduana cubana detecta habilitaciones falsas de tabaco Cohiba

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó en su cuenta de la red social X la detección en el Aeropuerto Internacional José Martí de más de cuatro mil 400 habilitaciones falsas de tabaco Cohiba procedentes de Estados Unidos.

El directivo precisó que se aplicaron medidas administrativas y se realizó la denuncia correspondiente a la Policía Nacional Revolucionaria, conforme al proceder establecido ante hechos de falsificación.

La Aduana General de la República reiteró que enfrentar la falsificación y proteger las marcas registradas constituye una prioridad en su quehacer en frontera.

Dicha acción se enmarca en la política de tolerancia cero frente a las ilegalidades, en especial aquellas que afectan productos cubanos de alto valor en el mercado internacional.

(Con información de ACN)

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
