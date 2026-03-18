miércoles 18 marzo 2026
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Denuncia Díaz-Canel reiteradas amenazas de EE.UU. a Cuba

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, denunció hoy las reiteradas amenazas públicas de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas que incluyen planes declarados para derrocar por la fuerza el orden constitucional.

   El mandatario subrayó en su mensaje, replicado en el perfil de Facebook del Partido Comunista de Cuba, que Washington utiliza como pretexto las dificultades económicas internas, las mismas que ha provocado y agravado durante más de seis décadas de agresiones y medidas de aislamiento. 

   “Pretenden adueñarse del país, de sus recursos y de la economía que buscan asfixiar para rendirnos”, afirmó.

   Díaz-Canel calificó la política de sanciones como una “feroz guerra económica” aplicada como castigo colectivo contra todo el pueblo cubano. 

   No obstante, aseguró que ante cualquier escenario adverso, Cuba mantiene una certeza: “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

   El mensaje ratifica la firmeza de la nación frente a las presiones externas y la voluntad de defender su soberanía.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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