Reclaman organizaciones malasias fin del bloqueo a Cuba

Una veintena de organizaciones progresistas de Malasia, encabezadas por el Partido Socialista Malasio, entregaron hoy un memorándum a la Oficina del Primer Ministro en el que exigieron el levantamiento inmediato del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), durante la manifestación, realizada en la ciudad administrativa de Putrajaya, los participantes portaron banderas cubanas y carteles con la consigna “¡Dejen a Cuba vivir!”, en respaldo al pueblo de la Mayor de las Antillas.

El documento denuncia que desde enero de 2026 Washington ha intensificado las medidas coercitivas, imponiendo un bloqueo de combustible que ha agravado la escasez energética y los servicios básicos en Cuba, acciones que los firmantes calificaron como un intento de asfixiar al país y forzar un cambio de régimen.

Las organizaciones malasias recordaron la histórica cooperación bilateral en salud, educación y cultura desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1975, y subrayaron el internacionalismo médico cubano como ejemplo de solidaridad mundial.

De acuerdo con la fuente, el memorándum exhorta al gobierno malasio a enviar buques petroleros a Cuba, promover una resolución en Naciones Unidas contra el embargo, coordinar ayuda humanitaria y revisar sus vínculos comerciales con Estados Unidos.

La iniciativa fue respaldada por 20 colectivos, entre ellos la Asociación de Consumidores de Penang, Sahabat Alam Malasia y la Red del Tercer Mundo, quienes coincidieron en que “Cuba ha ayudado a muchos; ahora es el momento de corresponderle”.