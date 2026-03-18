miércoles 18 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Reclaman organizaciones malasias fin del bloqueo a Cuba

Picture of ACN
ACN

Una veintena de organizaciones progresistas de Malasia, encabezadas por el Partido Socialista Malasio, entregaron hoy un memorándum a la Oficina del Primer Ministro en el que exigieron el levantamiento inmediato del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

   Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), durante la manifestación, realizada en la ciudad administrativa de Putrajaya, los participantes portaron banderas cubanas y carteles con la consigna “¡Dejen a Cuba vivir!”, en respaldo al pueblo de la Mayor de las Antillas.

   El documento denuncia que desde enero de 2026 Washington ha intensificado las medidas coercitivas, imponiendo un bloqueo de combustible que ha agravado la escasez energética y los servicios básicos en Cuba, acciones que los firmantes calificaron como un intento de asfixiar al país y forzar un cambio de régimen.

   Las organizaciones malasias recordaron la histórica cooperación bilateral en salud, educación y cultura desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1975, y subrayaron el internacionalismo médico cubano como ejemplo de solidaridad mundial.

   De acuerdo con la fuente, el memorándum exhorta al gobierno malasio a enviar buques petroleros a Cuba, promover una resolución en Naciones Unidas contra el embargo, coordinar ayuda humanitaria y revisar sus vínculos comerciales con Estados Unidos.

   La iniciativa fue respaldada por 20 colectivos, entre ellos la Asociación de Consumidores de Penang, Sahabat Alam Malasia y la Red del Tercer Mundo, quienes coincidieron en que “Cuba ha ayudado a muchos; ahora es el momento de corresponderle”.

Destacadas
Reclaman organizaciones malasias fin del bloqueo a Cuba
Márquez ejemplo de orador y revolucionario formidable
Radio Triple M: Creatividad, entrega y compromiso social en un año de desafíos
Reconocen a integrantes del Contingente de Linieros «Desembarco del Granma» en Tercer Frente(+Fotos)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios