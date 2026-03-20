viernes 20 marzo 2026
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Avanza preparación de hematólogos

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Residente de Hematología concluyeron exitosamente sus exámenes para la promoción al segundo año y se incorporarán a sus labores en las salas del Instituto de Hematología e Inmunología (IHI) Dr José Manuel Ballester Santovenia para completar su preparación académica.

Con este hecho se materializa el propósito de no detener ninguna actividad en el IHI según declaró su director el Dr. Wilfredo Roque García, quien se refirió que ha sido posible porque se tuvo en cuenta la actividad de formación en los reajustes del funcionamiento del centro en condiciones de desabastecimiento de combustible.

Los doctores Amanda Baute Díaz, Yatmar Morejón Naranjo, Carema Sarabia Aguila, Yilian Remón Remón y Alejandro Calvo Gener vencieron los exámenes del programa de la especialidad acreditada de excelencia por la Junta de Acreditación Nacional en 2025.

La Hematología estudia, diagnóstica y trata enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos como la médula ósea, ganglios linfáticos y bazo, e incluye el manejo de anemias, hemoglobinopatías, leucemias, trastornos de coagulación y terapias transfusionales, con énfasis en investigación y producción nacional de inmunomoduladores.

El doctor José Luís Aparicio Suárez comentó que en las actuales condiciones, los residentes de la especialidad tienen el reto de formarse en el dominio de un amplio y complejo campo que abarca desde enfermedades benignas hasta neoplasias malignas cuyos tratamientos requieren una actualización constante.

Por su parte, los profesores y tutores se enfrentan al reto de guiar a los futuros especialistas y equilibrar la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos con la supervisión clínica directa, asegurando que adquieran las competencias necesarias sin comprometer la seguridad del paciente.

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Comentarios
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