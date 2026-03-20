viernes 20 marzo 2026
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Empresa de Países Bajos fortalece base deportiva en Cuba

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Prensa Latina
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La escuela deportiva Pedro Díaz Coello recibió hoy una donación de la entidad neerlandesa Womy Equipment Supply B.V. para fortalecer la formación de atletas de alto rendimiento en esta provincia.

El donativo incluye cuerdas de escalada, colchonetas, cintas para gimnasia, trampolines, balones y otros artículos destinados a suplir carencias de equipamiento especializado en la institución académica.

El aporte permite mejorar el rendimiento físico y prevenir lesiones.Esta acción refuerza los lazos de cooperación entre la isla y la nación europea, tras dos décadas de contribuciones de la firma al mejoramiento social de Cuba.

Los recursos benefician disciplinas como gimnasia, judo y deportes con pelotas.La subdirectora de deportes del centro, Leticia González, afirmó que los nuevos medios de enseñanza impactarán directamente en la calidad del entrenamiento.

González destacó la importancia del gesto ante el déficit de recursos actuales.En la descarga de los implementos participaron trabajadores y estudiantes de la escuela, baluarte de la formación deportiva con casi cinco décadas de fundada. La entrega forma parte de la política de responsabilidad social de la entidad.

Womy Equipment Supply es una compañía de Países Bajos que opera en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Su gestión se dedica a la comercialización, alquiler y mantenimiento de vehículos y piezas.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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