Empresa de Países Bajos fortalece base deportiva en Cuba

La escuela deportiva Pedro Díaz Coello recibió hoy una donación de la entidad neerlandesa Womy Equipment Supply B.V. para fortalecer la formación de atletas de alto rendimiento en esta provincia.

El donativo incluye cuerdas de escalada, colchonetas, cintas para gimnasia, trampolines, balones y otros artículos destinados a suplir carencias de equipamiento especializado en la institución académica.

El aporte permite mejorar el rendimiento físico y prevenir lesiones.Esta acción refuerza los lazos de cooperación entre la isla y la nación europea, tras dos décadas de contribuciones de la firma al mejoramiento social de Cuba.

Los recursos benefician disciplinas como gimnasia, judo y deportes con pelotas.La subdirectora de deportes del centro, Leticia González, afirmó que los nuevos medios de enseñanza impactarán directamente en la calidad del entrenamiento.

González destacó la importancia del gesto ante el déficit de recursos actuales.En la descarga de los implementos participaron trabajadores y estudiantes de la escuela, baluarte de la formación deportiva con casi cinco décadas de fundada. La entrega forma parte de la política de responsabilidad social de la entidad.

Womy Equipment Supply es una compañía de Países Bajos que opera en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Su gestión se dedica a la comercialización, alquiler y mantenimiento de vehículos y piezas.