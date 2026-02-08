domingo 08 febrero 2026
Sismo perceptible sacude el oriente cubano

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
Un movimiento sísmico de magnitud 5.6 sacudió la serenidad matutina del extremo oriental de Cuba.

El evento, registrado por la red del Servicio Sismológico Nacional a las 7:00 a.m. de este domingo, tuvo su epicentro a 24 kilómetros al sureste del municipio guantanamero de Imías.

Los instrumentos científicos dibujaron con precisión la geografía del fenómeno: una profundidad superficial de 7.1 kilómetros en las coordenadas 20.16° Norte y 74.44° Oeste.

Esta proximidad a la superficie explicó la amplia percepción del temblor, que se dejó sentir en numerosas localidades de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma.

Más allá del dato técnico, el sismo fue un recordatorio tangible de la dinámica geológica que subyace en la región.

Autoridades científicas mantienen el monitoreo constante de la zona, analizando las réplicas propias de un evento de esta naturaleza.

Hasta el momento, los reportes recibidos se limitan a la perceptibilidad del fenómeno, destacando una vez más la importancia de la cultura sísmica y la preparación ciudadana frente a estos recordatorios, tan súbitos como elusivos, de las fuerzas naturales.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
