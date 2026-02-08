domingo 08 febrero 2026
Reporta la Red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, sismo perceptible de magnitud 5.6 (+Foto +Video)

Picture of Anabel Sánchez González
Anabel Sánchez González

La Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 7:00 am hora local, localizado en las coordenadas 20.16 grados de latitud norte y los 74.44 grados de longitud oeste, a una profundidad de 7.1 km y con una magnitud de 5.6 situado a 24.0 km al sureste de Imías.

Según informa Dr. C Enrique Diego Arango Áreas, Jefe del Servicio Sismológico Nacional: «no existe relación de este terremoto ocurrido en las inmediaciones de la Falla Oriente, con otros fenómenos meteorológicos y se descarta la ocurrencia de un posible tsunami como resultado del evento telúrico«.   

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en el sureste Oriental, específicamente en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y algunas localidades Holguín, y no se reportan daños materiales, ni humanos.

Las máximas autoridades de la provincia Santiago de Cuba, Beatriz Jonhson Urrutia y Manuel Falcon Hernández, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba y Gobernador del territorio respectivamente, mantienen comunicación directa con otros territorios desde el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Hasta el momento las réplicas captadas por los radares son no perceptibles y se insta a la población a mantenerse informada por los canales oficiales.

