sábado 21 febrero 2026
Cuba exime de pago aduanero importar sistemas de fuentes renovables

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana.— El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba emitió una resolución que exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, está destinada a respaldar la política de desarrollo y uso de fuentes renovables de energía en el país caribeño.

El documento también abarca las importaciones de calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar y sistemas solares de aires acondicionados.

Asimismo, se contemplan cargadores para vehículos eléctricos, que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía; equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía, así como las partes y piezas fundamentales de estos equipos.

Igualmente se exime del pago del impuesto aduanero a las personas jurídicas que importan materias primas, componentes, partes, piezas, equipos y accesorios para procesos inversionistas o fabricación de equipos, dispositivos o piezas de repuesto, destinados al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.

Además, quedan eximidos del pago del impuesto aduanero el sector estatal y las formas de gestión no estatal que ejecutan proyectos de generación de electricidad con fuentes renovables de energía o a partir del aprovechamiento de éstas, por la importación de maquinarias, equipos y otros medios.

Se exime también del pago de impuestos sobre utilidades e ingresos personales a las personas jurídicas y naturales que instalen fuentes renovables de energía para su autoconsumo en el desarrollo de la actividad económica o entrega de energía al sistema electroenergético nacional, en la cuantía del valor de la inversión y por un plazo de hasta ocho años.

Entretanto, las personas jurídicas que importan materias primas, componentes, partes, piezas, equipos y accesorios para la elevación de la eficiencia energética pueden ser bonificadas o exoneradas en el pago del impuesto aduanero, cuando económicamente se justifique.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
