Manifestación en Ankara condena violaciones israelíes en Gaza

Ankara, 7 feb.— La Plataforma de Solidaridad con Palestina de Ankara condenó hoy en una manifestación las continuas violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Los participantes se congregaron frente a la embajada de Estados Unidos en la capital turca, donde corearon consignas contra Israel y denunciaron lo que calificaron como una persistente agresión contra el pueblo palestino, pese a la vigencia del acuerdo de cese de hostilidades.

En un comunicado leído durante la protesta, Aziz Oğuzhan Karaman, en nombre de la plataforma, recordó que Gaza permanece bajo bloqueo israelí desde hace casi dos décadas y que, desde octubre de 2023, ha sido blanco de ataques continuos.

Señaló que Israel sigue lanzando ofensivas a pesar del alto el fuego en vigor.

Karaman afirmó que la ocupación israelí violó el acuerdo en mil 520 ocasiones que derivaron en la muerte de 566 palestinos y causaron mil 418 heridos. Añadió que, durante el período de alto el fuego, Israel destruyó 221 viviendas en la Franja de Gaza.

El portavoz subrayó que el cese de las hostilidades no debe conducir al olvido de lo que calificó como genocidio perpetrado por Israel, y llamó a las personas con conciencia en todo el mundo a continuar alzando la voz contra la ocupación y las agresiones.

Las denuncias se producen, pese al anuncio del Gobierno estadounidense, a mediados de enero, sobre el inicio de la segunda fase del acuerdo de cese de hostilidades que entró en vigor el 10 de octubre.

Según datos difundidos por organizaciones palestinas, el número de muertos por la ofensiva israelí desde el inicio de la guerra el 8 de octubre de 2023 ascendió a 72 mil 27, mientras que los heridos suman 171 mil 561.