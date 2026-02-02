Sesionó en San Luis, Asamblea Municipal del Poder Popular (+Fotos)

En San Luis se desarrolló la XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente al XVIII Período de Mandato.

Temas relacionados con la vida económica y social de los más de 80 mil habitantes que tiene el territorio, fueron analizados por los 127 delegados de circunscripciones.

Según informe del Consejo de la Administración Municipal, al liquidar el año 2025, hubo un déficit presupuestario ascendente a más 706 millones de pesos, que se traduce en elevado nivel de gastos sin respaldo en los ingresos.

Por otro lado se financiaron los principales programas sociales como garantía de atención a la población.

En cuanto a la producción de alimentos, según informe de comisión Agroalimentaria, se cumplió la siembra de la campaña de primavera a partir de la incorporación de nuevas áreas de desarrollo agrícola.

La siembra en la campaña de frío, al cierre de diciembre, alcanzó cifras por encima de lo planificado en hortalizas, granos y frutales.

No obstante, aún la población está insatisfecha con los elevados precios y con la poca presencia de productos en mercados estatales.

El impacto del proceso de bancarización, fue otro punto evaluado por los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular de San Luis. Varias aristas se analizaron.

Es un proceso que aunque ha dado pasos, todavía está muy distante del fin para el cual se creó.

La población no puede acceder al pago electrónico para comprar los recursos, debido a que, en su mayoría, los negocios no aceptan la transferencia por tanto, el uso del efectivo, sin posibilidad de elegir, es el método de pago más usado.

Otros temas encontraron criterios acertados para ser mejorados.

En San Luis, se reunieron delegados del Poder Popular en representación de sus electores, para desde la solemnidad de su Asamblea, adoptar acuerdos cuyos beneficios mejoren la calidad de vida de los pobladores.