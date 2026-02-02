lunes 02 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Día Naranja en Altamira: Un faro de esperanza contra la violencia de género (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por: Alfredo Castañeda Ascanio.

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la oriental Santiago lleva su campaña contra la Violencia de Género directamente al corazón de los barrios, transformando espacios cotidianos en escenarios de diálogo, instrucción y resiliencia.

Los 25 de cada mes, las calles de la comunidad santiaguera de Altamira se teñiran de un color simbólico: el naranja.

No es un simple cambio cromático, es la manifestación tangible de un compromiso colectivo. Más allá de una simple actividad, estas jornadas —conocidas mundialmente como el #DíaNaranja— se erigen en Altamira como un puente solidario.

Su misión es doble y profunda: iluminar y acompañar. Iluminar con información clara que desmonte mitos y nombres sin temor una realidad que a menudo se oculta entre paredes.

Y acompañar, ofreciendo una mano firme y una ruta clara a quienes, en silencio, puedan estar viviendo la angustia de la violencia.

“No estás sola”. Este mensaje, cargado de empatía, es el eje de las conversaciones.

Voluntarias y especialistas de la FMC instruyen a la población, detallando las múltiples formas que puede adoptar la violencia de género —física, psicológica, económica— y, lo más crucial, brindando orientación concreta sobre los pasos a seguir para buscar ayuda.

La comunidad aprende no solo a identificar las señales de alerta en sus propias vidas, sino también a convertirse en una red de apoyo para vecinas y familiares.

El enfoque es particularmente sensible hacia las niñas y mujeres, priorizando la creación de conciencia sobre su derecho a una vida libre de violencia.

Se siembra, así, una semilla de cambio cultural: la idea de que el respeto y la igualdad son cimientos no negociables para la convivencia.

Estos encuentros en Altamira son más que una campaña; son un acto de fe en la comunidad y en su poder transformador.

Representan la decisión de salir al encuentro, de llevar la esperanza y los recursos a donde la gente vive, sueña y, a veces, sufre.

Cada 25 de mes, el naranja no es solo un color. En esta comunidad santiaguera, es un faro que recuerda que juntas, informadas y unidas, es posible construir un futuro donde el miedo ceda su lugar a la dignidad.

Destacadas
Día Naranja en Altamira: Un faro de esperanza contra la violencia de género (+Fotos)
Agradece Cuba envío de asistencia humanitaria desde Colombia
Prepararse hoy para sobrevivir mañana
Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios