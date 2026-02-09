Servicio de Oncohematología de Las Tunas sobresale por la atención a sus pacientes

Autor: Periódico 26 Digital

Las Tunas.- En el corazón del sistema de Salud tunero, el Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna alberga un pilar fundamental para la batalla contra el cáncer: su servicio provincial de Oncohematología.

Este espacio, que concentra la atención especializada para los ocho municipios, no solo maneja cifras que reflejan una realidad global, sino que lo hace con un equipo humano cuya entrega marca la diferencia entre la desesperación y la esperanza.

Martha Elena Espinosa Velázquez, especialista en Oncología y jefa del servicio, dijo que cuentan con un total de nueve especialistas; cinco que cumplen misión internacionalista, tres residentes y un personal de apoyo, que son los encargados de atender las enfermedades oncológicas y de hematología.

El compromiso de este equipo se tradujo el pasado año en resultados tangibles y alentadores.

«En el 2025 cumplimos con las consultas planificadas y duplicamos el número de consultas con respecto al año 2024. Se vieron más de seis mil 300 pacientes en consultas externas. De ellos la mayoría con diagnósticos de cáncer de mama, de próstata y piel, que son las principales etiologías del cáncer en nuestra provincia», explicó la galena, y aclara que estos números se encuentran en consonancia con las estadísticas a nivel mundial.

Este diagnóstico no solo permite una focalización de los esfuerzos preventivos y asistenciales, sino que confirma la importancia de contar con un servicio local capaz de manejar las patologías más prevalentes sin que los pacientes deban trasladarse lejos de su entorno familiar.

El valor del servicio trasciende las frías estadísticas. Reside en la dedicación del personal médico y asistencial que, en un ámbito complejo y emocionalmente demandante, ofrece cada día una atención integral.

Su carácter provincial es un activo estratégico para la salud pública. Garantiza la accesibilidad al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades oncológicas y hematológicas, reduciendo los costos emocionales y logísticos para las familias. Es un centro que no solo lucha contra la enfermedad, sino que preserva la calidad de vida y la dignidad de los pacientes.