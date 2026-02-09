Garantizan servicios científicos y medioambientales esenciales pese a desabastecimiento de combustible en Cuba

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) informa que, ante el actual y complejo escenario de desabastecimiento de combustibles en el país, se mantendrá la prestación de los servicios vitales que ofrecen sus instituciones, mediante la implementación de un conjunto de medidas de racionalización y organización.

De acuerdo con el titular del sector, Armando Rodríguez Batista, se mantendrá la prestación de servicios esenciales que ofrecen instituciones de ese ministerio, entre estos, los meteorológicos, sismológicos, radiológicos, metrológicos, de regulación ambiental, de archivo y gestión documental, y de propiedad industrial. Se han creado las condiciones para asegurar que estos servicios puedan funcionar con un gasto mínimo de combustible, enfocados a las necesidades esenciales, de mayor urgencia.

Entre las máximas prioridades se encuentra mantener el pronóstico del tiempo y la alerta temprana ante eventos climáticos, lo cual sostiene la vitalidad de una red de radares, estaciones meteorológicas y de centros meteorológicos provinciales, que necesitan electricidad, conexión a internet y la logística para la estancia permanente de especialistas en lugares distantes.

Por otra parte, es vital el funcionamiento del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), con sede en Santiago de Cuba, y de la red de estaciones sismológicas distribuida por todo el archipiélago. En el caso de los servicios metrológicos que brinda la Oficina Nacional de Normalización y sus estructuras territoriales, se mantendrán aquellos impostergables para la economía y los servicios.

La Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) mantiene el funcionamiento de aspectos relacionados con la regulación ambiental, las evaluaciones de licencias ambientales, entre otros. La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) continuará ofreciendo servicios, sobre todo en el espacio digital, asociados esencialmente a trámites de marcas y patentes.

Un servicio de alto impacto social es el garantizado a pacientes que son diagnosticados y tratados con productos de la medicina nuclear, elaborados en instalaciones del Centro de Isótopos (CENTIS) a partir de radiofármacos, generadores radisotópicos, diagnosticadores convencionales y radisotópicos, podrán contar con ese servicio, para lo que se han tomado medidas adicionales para garantizar la disponibilidad de electricidad de las instalaciones en los momentos en que se necesite. A su vez, CITMATEL continuará ofreciendo los servicios relacionados con la conectividad a internet, entre otros.

Las investigaciones científicas, aunque lógicamente tendrán que adaptarse a las circunstancias de la escasez de combustible con la que viviremos las próximas semanas, se mantendrán utilizando el teletrabajo, el trabajo a distancia y la semipresencialidad.

El propósito, destacó Rodríguez Batista, es avanzar en todo lo que sea posible, utilizar todas las oportunidades y capacidades. No renunciar a ningún resultado que pueda aportar la ciencia al desarrollo del país. Los financiamientos previstos en el sistema de programas y proyectos continuarán y las estructura en nuestro ministerio responsabilizada con tramitar todos esos asuntos se mantendrá laborando y viabilizando todo lo que estaba previsto