martes 24 febrero 2026
Rinden homenaje al Apóstol José Martí a 131 años de iniciada la Guerra Necesaria.

Picture of Iran Deivis Suárez Vaillant
Iran Deivis Suárez Vaillant

En el amanecer de este 24 de Febrero, el  Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia devino sitio para honrar al Apóstol José Martí, principal Artífice del Inicio, hace 131 años, de la Guerra Necesaria y el pueblo de Santiago de Cuba rindió tributo.

Con la presencia de dirigentes políticos, gubernamentales, de instituciones socioeconómicas, cadetes y alumnos las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y demás miembros de la Sociedad Civil, fue depositada ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba junto al nicho que guarda los restos de quien hizo Patria y creyó en la Juventud como pilar de la obra colectiva.

Con Flores sueltas se realizó homenaje a los Padres Fundadores de la Patria y al Líder Histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, fiel continuador de la obra de Martí, como paradigma de la nación y construcción del futuro.

25 noviembre, 2025
