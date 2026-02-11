miércoles 11 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Respaldan energías renovables Servicio Sismológico Nacional

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Las 24 estaciones que componen el sistema cuentan con paneles solares fotovoltaicos

Autor: Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba.— Con el montaje de paneles solares fotovoltaicos en el Observatorio Sismológico –para lograr una mayor estabilidad en el funcionamiento de la red, ahorrar energía, y en caso de interrupciones en el servicio eléctrico, mantener operativos los sistemas de alerta de sismos y tsunamis–, las 24 estaciones que integran el Servicio Sismológico Nacional ya están respaldadas con fuentes renovables de energía.

Ese importante paso, a decir del doctor O’Leary Fernando González Matos, director del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), «robustece el cumplimiento de nuestro encargo estatal, que también incluye dirigir y operar la mencionada red de estaciones, que funcionan las 24 horas del día, en medio de las limitaciones impuestas por la Administración Trump para adquirir combustibles fósiles».

El directivo también precisó que «esta autonomía energética no solo asegura la continuidad del servicio, sino que también protege los equipos frente a posibles descargas eléctricas, reduciendo riesgos de averías. En fechas recientes, la Estación Central Alternativa en Holguín incorporó un sistema fotovoltaico de medianas dimensiones, reforzando nuestra capacidad de respuesta ante fenómenos naturales».

Asimismo, el paso a sistemas solares no responde únicamente a la necesidad de ahorro de combustibles fósiles, «también ha permitido mayor estabilidad en los registros sísmicos y un menor índice de roturas en los equipos de registro y comunicaciones, que son importados a un alto costo», añadió González Matos.

Desde su fundación, el 3 de febrero de 1992, el Cenais ha sido decisivo para la mitigación del riesgo sísmico en Cuba, mediante la realización de investigaciones sismológicas fundamentales y aplicadas, así como el monitoreo de la actividad sísmica en la región.

Destacadas
Familiares de víctimas serán atendidas en Venezuela
«Juntos, Cuba y Angola siguen siendo invencibles»
Especialistas venezolanos apoyarán recuperación en Santiago de Cuba
China dona a Cuba 5 000 sistemas fotovoltaicos para electrificar viviendas rurales aisladas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios