Reajusta ETECSA canales de atención a usuarios (+Video)

ACN

La Habana.—  La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, informó que, en correspondencia con las orientaciones emitidas y la situación actual del país, se aplicaron ajustes en el funcionamiento de los canales de atención a la población, según precisó su sitio institucional.

   Por su importancia, la ACN reproduce íntegramente la nota 

   Nota informativa de ETECSA.

   Informamos a la población que, a partir de la situación actual del país y en correspondencia con las orientaciones emitidas, se realizan ajustes en el funcionamiento de los canales de atención según las condiciones específicas de cada provincia.

   En el caso de las vías telefónicas:

   Se mantendrá disponible 24 horas:

   – 52642266 Atención a usuarios de la telefonía móvil.

   – 800 43434 (Opciones 1,2 y 4) Asistencia a clientes de Centro de Datos.

   Estarán disponibles hasta las 5 PM:

   – 112 Gestión comercial, destinado a trámites relacionados con la telefonía fija.

   – 114 Reparaciones, orientado al reporte de interrupciones.

   – 118 Información comercial y quejas.

   – 52642244 Asistencia a usuarios de la telefonía fija alternativa (TFA).

   – 800 8888 Asistencia a usuarios de Transfermóvil.

   – 800 43434 (Opción 3) Asistencia a usuarios nauta Hogar.

   Como alternativa al 113 (Información al cliente) sugerimos acceder, libre de costo, a www.pamarillas.cu.

   Ante la reducción del personal de atención, los usuarios podrán percibir mayor congestión por nuestras vías telefónicas por lo que recomendamos el empleo de los canales digitales para la autogestión de sus servicios de telecomunicaciones, principalmente Transfermóvil y Servicios en Línea (www.tienda.etecsa.cu).

   En particular, si fuera necesario reportar interrupciones del servicio telefónico fijo o nauta Hogar, sugerimos utilizar la vía del SMS al 114 (libre de costo), procediendo de la siguiente manera:

   – Para telefonía fija: 114: Servicio a reportar: Número de localización. Por ejemplo: 114:76249025:57897603

   – Para nauta Hogar: 114: Identificador del enlace: Número de localización. Por ejemplo: 114:HED021428:57897603

   Nuestras oficinas comerciales continuarán abiertas al público en sus horarios habituales, con excepción de los viernes que serán ajustados de manera coordinada con los órganos locales de gobierno, y los sábados que no prestarán servicios.

   Cada provincia, en función de sus características, determinará los ajustes necesarios para la implementación de estas medidas, por lo que sugerimos a los usuarios estar informados por los perfiles oficiales en redes sociales de las dependencias territoriales de la empresa, así como los medios locales de comunicación.

