Fortalecer el trabajo preventivo para enfrentar la fecundidad adolescente

Autor: Carmen Maturell Senon

La fecundidad adolescente en Cuba continúa siendo un problema social que, aunque muestra una ligera tendencia al descenso en los últimos dos años, sigue comportándose con niveles altos en comparación con la tasa de fecundidad total del país.

Así lo evidenciaron los análisis presentados en la más reciente reunión de la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica, encabeza por el vice primer ministro, Eduardo Martínez Díaz.

Al respecto, la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, presentó datos que revelan que la distancia entre la adolescente y el padre de su hijo se ubica, como media, entre 8 y 11 años de diferencia, y «en nueve provincias hay resistencia al descenso en las edades de 10 a 14 años».

El vice primer ministro señaló que existen adolescentes con más de un hijo, y que «muchas pertenecen a familias vulnerables.

Entonces, si ya lo identificamos a través de los Consejos Populares, debemos actuar y hacer trabajo personalizado con esa familia y con la adolescente para reducir el fenómeno», acotó.

En la jornada, a la que asistió la miembro del Buró Político, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas; Alina Montesino Li, vicefiscal general de la República, advirtió que el fenómeno se ha naturalizado y, respecto a las uniones con disparidad de edad, los procesos penales que llegan a los tribunales son mínimos.

«El Código de las Familias tiene requisitos legales para el matrimonio y para la unión de hecho, por lo que hoy no está autorizado un matrimonio con menores de edad, ni está autorizado una unión legal con menores de edad».

Eso, agregó, en el Código Penal se concibe como un delito de agresión sexual. «Por tanto, los padres también adquieren responsabilidades si permiten esas uniones».

En ese sentido, en la reunión se resaltó que la Fiscalía General de la República tiene un convenio con la Defensoría del Ministerio de Justicia, en el que se atienden casos de menores víctimas de agresión y participan en el proceso de acompañamiento familiar y administrativo.

HACIA UNA GUÍA DE ACTUACIÓN

Ariel Fonseca Quesada, viceministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), puntualizó que se requiere seguir fortaleciendo el trabajo preventivo, establecer mecanismos sistemáticos de conciliación de la información entre trabajo social, educación y salud que permitan construir una base datos única y actualizada, y lograr mayor identificación de las adolescentes en situación de riesgo.

Agregó que la Resolución 9/2026 del MTSS permite activar –antes de que ocurra el embarazo– un despliegue articulado de acciones de orientación, acompañamiento familiar y oportunidades educativas.

El vice primer ministro, Martínez Díaz, insistió en que «no puede disminuir la atención» a este problema y llamó a darle un seguimiento continuo y sistemático.

Como propuesta, se aprobó elaborar, con todos los organismos implicados y bajo la conducción de la Defensoría, las guías de actuación para el desarrollo de las acciones en las comisiones de políticas sociales.

En la reunión también rindió cuenta la provincia de La Habana. La gobernadora, Yanet Hernández Pérez, enfatizó en los desafíos para la atención de varias problemáticas sociales y resaltó la importancia de asegurar la inclusión de la política demográfica en las estrategias de desarrollo económico y social de la provincia y sus municipios, acorde con las Transformaciones Económicas y Sociales.