Centro Meteorológico de Las Tunas sobresale por sus aportes al desarrollo socioeconómico local

Autor: Yenima Díaz

A 34 años de su creación, el Centro Meteorológico Provincial de Las Tunas se ubica entre los destacados del país por la predicción de diversos fenómenos atmosféricos, con más de un 90 por ciento de efectividad, y el estudio del clima para favorecer el desarrollo económico y social del territorio, con énfasis en la producción de alimentos.

La institución científica tiene entre sus prioridades el estudio y la vigilancia de las temperaturas, la nubosidad, los vientos, la humedad relativa y otros indicadores para elaborar los avisos del posible comportamiento del clima a corto, mediano y largo plazos, según informó su director, el Máster en Ciencias Alexey Moreno Borges.

Explicó que, una vez redactados, transmiten esos partes a las autoridades políticas y gubernamentales, varios organismos y la población por diversas vías, incluyendo el canal territorial de televisión y las seis emisoras que conforman el sistema provincial de radio.

A lo largo de más de tres décadas, el colectivo sobresale por su gestión en la información agrometeorológica, el aporte a la Tarea Vida y el desarrollo de proyectos sobre cambio climático y medio ambiente, así como el monitoreo de la sequía, un serio problema que repercute tanto en la cantidad de agua embalsada como en las actividades ganaderas y agrícolas.

En el desempeño profesional de los especialistas del centro destacan la plataforma de interfaz de usuarios de servicios climáticos para el sector agropecuario y la formación profesional y la orientación vocacional con los estudiantes del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge.

Además, es importante su quehacer en la educación de la población ante la ocurrencia de ciclones tropicales, y de manera especial en la advertencia de los peligros de las tormentas eléctricas, principal causa de muerte en Cuba por fenómenos naturales.

Para los próximos meses, los meteorólogos tuneros prevén mantener su participación en cuatro proyectos, multiplicar sus relaciones con entidades del territorio, aplicar alternativas para evaluar las variables meteorológicas en la zona sur y consolidar el sistema de observaciones marinas.